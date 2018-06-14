В Москве подвели итоги IV Недели российского ретейла

Завершился IV международный форум бизнеса и власти "Неделя Российского Ретейла 2018", организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов рынка ретейла (РАЭРР). Форум прошел 6-10 июня 2018 года в Москве, в Центре международной торговли. В мероприятии приняли участие более 6000 человек, около 200 представителей СМИ. В рамках партнерства в ходе выставки RETAIL WEEK EXPO 2018 свои стенды представили более 50 экспонентов, оказывающие услуги розничному бизнесу.

НРР – форум решений

Крупнейшее отраслевое мероприятие – Неделя российского ретейла - стало ведущей коммуникационной площадкой для налаживания активного диалога между представителями розничной торговли и органами власти федерального и регионального уровня, отвечающих за сферу потребительского рынка. В ходе форума были озвучены назревшие проблемы отрасли, инициированы их решения.

Информационные технологии – в центре обсуждений НРР

Ключевой темой Недели российского ретейла стала "цифровая трансформация ретейла". По словам Андрея Карпова, руководителя дирекции НРР-2018, председателя правления РАЭРР, сегодня мы живем в цифровом мире, где быстро меняются технологии, а также потребительское поведение. По этой причине быстро меняется и российский ретейл, который в последние годы стал средоточием цифровых инноваций в самых разных областях — в работе с покупателем и персоналом, в управлении ассортиментом, логистике и онлайн-продажах. "Эта трансформация, где информационные технологии играют ключевую роль, становится критическим фактором дальнейшего развития розничных компаний", - подчеркнул Карпов.

Закономерно, что в рамках Недели российского ретейла прошел ряд технологических секций: "ИТ в современном розничном бизнесе", "Мобильные технологии в ретейле", "Цифровые коммуникации в ретейле", "Цифровая лаборатория: как запустить двигатель инноваций", Retail Startup Challenge, "Безопасность и кибербезопасность в ретейле", "Франчайзинг в ритейле", Best Practice Retail, "Искусственный интеллект в ретейле" и другие.

Всего, в рамках деловой программы прошло более 80 мероприятий. Активное участие в ней приняли представители Минпромторга России. В своем выступлении Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, отметил, что министерство уделяет большое внимание цифровизации отрасли и, в частности, сегменту электронной коммерции и вместе с Минфином России работает сейчас над нормативной базой, позволяющей выстроить механизмы торговли алкоголем в интернете. По мнению экспертов, это станет мощным импульсом для развития в целом продаж продуктов питания через интернет. Также министр сообщил, что в России успешно действует проект по маркировке меховых изделий, лекарств. В скором времени начнется маркировка обуви, табачных изделий и другой продукции. "В целом до 2024 года мы завершим внедрение маркировки по широкой номенклатуре", — подчеркнул Денис Мантуров.

Власть и бизнес в поисках диалога на НРР

Впервые в рамках форума 6 июня 2018 года был проведен Всероссийский конкурс "Торговля России" - конкурс Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, номинирующий за лучшие идеи и решения, реализуемые в различных торговых форматах. В преддверии форума экспертной комиссией было рассмотрено более 620 заявок участников, определен 81 победитель в семи номинациях. По словам Дениса Мантурова, на протяжении последних лет Минпромторг России последовательно выступает за снижение административных барьеров, чтобы создать благоприятную нормативную базу для создания новых торговых форматов. "Мы предложили убрать ограничения по розничным рынкам, что создаст условия для появления в ближайшие три года 2 тыс. рынков", — подчеркнул он в своем выступлении.

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, отметил, что все изменения законодательства должны предварительно обсуждаться с участниками рынка, а также с профильными ведомствами, с организациями, которые отвечают за права потребителей, и только после этого выноситься на рассмотрение законодателей.

На форуме прошли ряд стратегических конференций, такие как "Стратегия развития торговли". Там, в частности, представители бизнес-сообщества оценили проект новой Стратегии развития отрасли, подготовленной Минпромторгом России. Основные положения «Стратегии» представил Никита Кузнецов, замдиректора департамента Минпромторга России."Стратегия написана хорошим понятным языком – для нас, для бизнеса. Отрадно, что власть слышит нас, хочет понимать бизнес и старается отразить это в своих программных положениях", – отметил Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли. В свою очередь, директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов подчеркнул революционный характер стратегии в той части, "что она построена и стартует от интересов потребителя".

Линия легпрома на НРР

В рамках Недели российского ретейла впервые красной нитью прошла тематика легкой промышленности в России. В специальной fashion-сессии Анна Максимова, советник отдела управления проектами развития легкой промышленности департамента Минпромторга России, рассказала о работе министерства по налаживанию сотрудничества российских предприятий легкой промышленности с известными российскими и зарубежными fashion-ритейлерами, которая была начата еще в 2013 году. "Благодаря объединенным усилиям все больше представителей fashion-ритейла проявляют интерес к локализации производства на территории Российской Федерации", - подчеркнула она.

Винный форум на НРР

Впервые в рамках НРР-2018 прошел двухдневный WINE RETAIL FORUM, организаторами которого выступили Минпромторг России, РАЭРР, Союз сомелье и экспертов России, Союз виноградарей и виноделов России, Инфоцентр Wine Retail. Форум собрал ретейлеров, экспортеров и российских производителей вина и стал эффективной профессиональной дискуссионной площадкой по широкому кругу вопросов, связанных с развитием рынка и лучшими практиками виноторговли.

Объять необъятное: на НРР обсудили более 25 направлений отрасли

В рамках деловой программы также прошли многочисленные экспертные дискуссии, мастер-классы и круглые столы, посвященные маркетингу, управлению персоналом, мерчандайзингу, геоаналитике, омниканальности и др., а также прямые переговоры между поставщиками и ритейлерами в рамках Центра закупок сетей с участием представителей более 50 федеральных и региональных розничных сетей. Отдельные сессии были посвящены конкретным актуальным темам: "Ретейлеры и производители: региональный взгляд" - поддержке региональных производителей - где присутствовали более 50 руководителей департаментов торговли из регионов, "Государственные инфраструктурные проекты: прослеживаемость продукции" - новым этапам внедрения ЕГАИС, "Меркурий", онлайн-касс.

На новом уровне прошла в этом году и выставка инновационных ретейл-технологий RETAIL WEEK EXPO, где наряду с традиционными экспонентами, гостей форума гостеприимно встречали роботы, заинтересованным предлагали специальные «очки» дополненной реальности, а на стенде "Столото" в течение форума разыграли несколько айпадов и макбук.

Награды вновь нашли своих героев

Отметила лучших представителей розничного рынка в 15 номинациях и профессиональная премия RETAIL WEEK AWARDS, победители которой получили свои награды в речном путешествии на корабле. Ими стали в номинациях: "Самая быстрорастущая сеть – food": "ВкусВилл"; "Самая быстрорастущая сеть – non-food": Wildberries; "Крупнейшая сеть": Х5 Retail Group; "Retail Brand. Коллаборация года": "Эльдорадо"; "Открытие года": "Ашан", "Дом культуры вкуса"; "Лучший покупательский опыт": "Ортека", Finn Flare; "Работодатель года": "Ортека", "Аскона"; "Лучшая специализированная сеть – Wine retail": "Бристоль", "ВИНЛАБ"; "Лучшие практики в категории "вино": METRO Cash&Carry; "Ретейл стартап года": "ДА!", Modi fun shop; "Самый эффективный совместный проект": "Ашан", "А-ФАБРИК"; "Социальная ответственность": "Дикси", "Ашан"; Shop Design: Adidas BASEMOSCOW, Fashion-пространство Underline В МЕГА Теплый стан; "ИТ-проект года": "Леруа Мерлен", "Улыбка радуги"; "Самая информационно-открытая сеть": "Лента".

В свою очередь новый персональный рейтинг TOP RETAIL MANAGERS, отмечающий лучших управленцев в российском ретейле, определил 81 победителя в 16 номинациях: "Лицо Индустрии", "Генеральное руководство", "Финансовый директор", "Операционный директор", "Коммерческий директор", "Директор по СТМ", "Директор по маркетингу", "Директор по общественным связям", "Директор по связям с органами государственной власти", "Директор по персоналу", "Директор по ИТ", "Директор по электронной коммерции", "Директор по логистике и цепям поставок", "Директор по правовым вопросам", "Директор по закупкам категории dry food", "Директор по закупкам категории fresh food".

9 июня были организованы традиционные для форума ретейл-туры, в рамках которых участники посетили и подробно познакомились с организацией внутренних бизнес-процессов на торговых и логистических объектах таких известных компаний, как OZON, IKEA и "Утконос".

Завершил Неделю Российского Ретейла традиционный КУБОК ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, с участием сотрудников российской розницы и членов их семей, проведение которого в преддверии чемпионата мира по футболу придало ему новый смысл и масштаб. Победителем турнира стала команда "М.Видео".

Уже известна ключевая тема будущей пятой, юбилейной Недели российского ретейла. В 2019 году форум пройдет 4-9 июня. Главной темой мероприятия станет - «Эффективность и новые резервы роста».

Основными партнерами форума в этом году стали компании: Coca Cola, "Инфосистемы Джет" и торговая сеть "Лента".

Cайт Недели Российского Ритейла: https://retailweek.ru

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