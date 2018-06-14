Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более тысячи человек приняли участие в форуме InnoWeek -2018 в Тюмени

Новости партнеров
14 июня, 15:18 UTC+3

Среди участников форума - эксперты и инвесторы из более чем 40 крупных российских и зарубежных компаний и организаций, а также молодые предприниматели и стартаперы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5291682.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5291682.sliderLength-1}}
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Выбор редакции
Десятки колумбийцев встретили сборную песнями на открытой тренировке в Татарстане 14 июня, 13:38
"Кузбассразрезуголь" начал выпуск собственного эмульсионного взрывчатого вещества 14 июня, 11:41
Пианист Денис Мацуев
Как прошла вечеринка с участием звезд мировой оперной сцены в Москве 14 июня, 11:22
Иностранные болельщики устроили в Москве настоящий футбольный праздник 14 июня, 1:50
Действующие чемпионы мира по футболу немцы провели открытую тренировку в Ватутинках 13 июня, 14:39
Фифа
Волчата Забивака и Фифа из Пензы оставили "автографы" на мяче для сборной России 13 июня, 12:13
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5291682'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5291682'].sliderLength - 1}}
+
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"

ТАСС, 14 июня. Более тысячи человек приняли участие в форуме InnoWeek -2018, прошедшем в Тюмени. Среди участников - эксперты и инвесторы из более чем 40 крупных российских и зарубежных компаний и организаций, а также молодые предприниматели и стартаперы.

Форум, который проходит при поддержке компании "Газпром нефть", во второй раз собирает в Тюмени лучших инноваторов страны. InnoWeek также является частью программы Тюменской области по развитию IT-предпринимательства.

"Инновационное развитие – путь, который обеспечивает сегодня конкурентоспособность практически в любой сфере экономики. Нефтегазовая отрасль – не исключение. Создание комплекса технологий для работы с трудной нефтью, грандиозная модернизация нефтеперерабатывающих заводов, радикальное повышение эффективности бизнеса за счет внедрения технологий Индустрии 4.0 – все это определяющие факторы нашего отраслевого развития", - отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль, отметив, что "Газпром нефть" уже долгое время создает постоянно растущий спрос на отечественные инновационные решения. "Для нас Innoweek – площадка, обеспечивающая самую короткую связь между потребителями и разработчиками этих решений. Технологии резидентов Тюменского технопарка уже используются "Газпром нефтью" и наша система взаимодействия на практике подтверждает свою эффективность", - констатировал собеседник.

Актуальная повестка

В ходе сессий и панельных дискуссий эксперты обсудили методики создания международного IT-продукта, его выведения на мировой рынок, возможности инвестирования в технологические стартапы. Ключевыми темами форума InnoWeek-2018 стали "Умный город" и "Информационная безопасность", а центральным событием, объединившим всех участников, – "Битва стартапов".

Новые возможности

В рамках "Битвы" эксперты и инвесторы выбрали лучшие IT-стартапы в семи направлениях отбора, в том числе в треке "Первый стартап", для участников до 18 лет, он прошел в рамках форума InnoWeek впервые. На "Битву стартапов" было зарегистрировано более 280 IT-проектов из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Эстонии и США. Эксперты высоко оценили качество презентуемых проектов: "Все технологии кажутся действительно прорывными – они идут абсолютно в линию с тем, что происходит в Европе и Америке.  В каждом кейсе я вижу кооперацию с партнерами из других стран – и это ключевой момент для успешного проекта", - прокомментировал глава отдела технологий журнала Thinking Cities Норберт Шиндлер.

Победителями конкурса стали создатели пяти проектов. Разработчики разделили между собой призовой фонд в 10 млн рублей. Специальный приз от официального партнера форума Сбербанка России - возможность стажировки в Кремниевой долине в США - получил генеральный директор проекта WareVision Иван Калинов.

Форум InnoWeek-2018 стал для многих начинающих компаний возможностью найти партнеров и талантливых специалистов для развития и расширения бизнеса. Форум InnoWeek как уникальную площадку федерального уровня для поиска перспективных проектов отметили и в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ), который поддерживает начинающих разработчиков. "Мы ошеломлены количеством и качеством проектов, которые увидели здесь. У нас уникальная ситуация, мы еще никогда в жизни ни в одном регионе не брали столько компаний за один день", - подчеркнул управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ Сергей Негодяев.

Всего в рамках форума Фонд развития интернет-инициатив отметил и наградил 18 стартапов.

Надежное партнерство

Крупные компании также нашли надежного партнера в лице правительства Тюменской области. В рамках форума подписано соглашение о намерениях с компанией "Когнитив", представляющей интересы отечественного разработчика технологий искусственного интеллекта Cognitive Technologies - лидера в создании программного обеспечения для беспилотного транспорта.

Аналогичные соглашения подписаны с компаниями Group-IB, "НТЦ Протей", Softico, Directum, "Нетрика", "БАРС Груп", Softline. Эти компании рассматривают возможность реализации инновационных проектов в регионе.

Как ранее отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, соглашения направлены на то, чтобы указанные компании создавали в Тюмени продукты для последующей реализации в России и на международных рынках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Трансанатолийский газопровод (TANAP)
Хан Соло. Интересные детали из жизни контрабандиста и его окружения
Новый состав правительства РФ
10 советов тем, кто поедет в Крым по мосту
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Украина открывает восемь визовых центров в России
5
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
6
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости