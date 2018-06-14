Более тысячи человек приняли участие в форуме InnoWeek -2018 в Тюмени

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ТАСС, 14 июня. Более тысячи человек приняли участие в форуме InnoWeek -2018, прошедшем в Тюмени. Среди участников - эксперты и инвесторы из более чем 40 крупных российских и зарубежных компаний и организаций, а также молодые предприниматели и стартаперы.

Форум, который проходит при поддержке компании "Газпром нефть", во второй раз собирает в Тюмени лучших инноваторов страны. InnoWeek также является частью программы Тюменской области по развитию IT-предпринимательства.

"Инновационное развитие – путь, который обеспечивает сегодня конкурентоспособность практически в любой сфере экономики. Нефтегазовая отрасль – не исключение. Создание комплекса технологий для работы с трудной нефтью, грандиозная модернизация нефтеперерабатывающих заводов, радикальное повышение эффективности бизнеса за счет внедрения технологий Индустрии 4.0 – все это определяющие факторы нашего отраслевого развития", - отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль, отметив, что "Газпром нефть" уже долгое время создает постоянно растущий спрос на отечественные инновационные решения. "Для нас Innoweek – площадка, обеспечивающая самую короткую связь между потребителями и разработчиками этих решений. Технологии резидентов Тюменского технопарка уже используются "Газпром нефтью" и наша система взаимодействия на практике подтверждает свою эффективность", - констатировал собеседник.

Актуальная повестка

В ходе сессий и панельных дискуссий эксперты обсудили методики создания международного IT-продукта, его выведения на мировой рынок, возможности инвестирования в технологические стартапы. Ключевыми темами форума InnoWeek-2018 стали "Умный город" и "Информационная безопасность", а центральным событием, объединившим всех участников, – "Битва стартапов".

Новые возможности

В рамках "Битвы" эксперты и инвесторы выбрали лучшие IT-стартапы в семи направлениях отбора, в том числе в треке "Первый стартап", для участников до 18 лет, он прошел в рамках форума InnoWeek впервые. На "Битву стартапов" было зарегистрировано более 280 IT-проектов из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Эстонии и США. Эксперты высоко оценили качество презентуемых проектов: "Все технологии кажутся действительно прорывными – они идут абсолютно в линию с тем, что происходит в Европе и Америке. В каждом кейсе я вижу кооперацию с партнерами из других стран – и это ключевой момент для успешного проекта", - прокомментировал глава отдела технологий журнала Thinking Cities Норберт Шиндлер.

Победителями конкурса стали создатели пяти проектов. Разработчики разделили между собой призовой фонд в 10 млн рублей. Специальный приз от официального партнера форума Сбербанка России - возможность стажировки в Кремниевой долине в США - получил генеральный директор проекта WareVision Иван Калинов.

Форум InnoWeek-2018 стал для многих начинающих компаний возможностью найти партнеров и талантливых специалистов для развития и расширения бизнеса. Форум InnoWeek как уникальную площадку федерального уровня для поиска перспективных проектов отметили и в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ), который поддерживает начинающих разработчиков. "Мы ошеломлены количеством и качеством проектов, которые увидели здесь. У нас уникальная ситуация, мы еще никогда в жизни ни в одном регионе не брали столько компаний за один день", - подчеркнул управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ Сергей Негодяев.

Всего в рамках форума Фонд развития интернет-инициатив отметил и наградил 18 стартапов.

Надежное партнерство

Крупные компании также нашли надежного партнера в лице правительства Тюменской области. В рамках форума подписано соглашение о намерениях с компанией "Когнитив", представляющей интересы отечественного разработчика технологий искусственного интеллекта Cognitive Technologies - лидера в создании программного обеспечения для беспилотного транспорта.

Аналогичные соглашения подписаны с компаниями Group-IB, "НТЦ Протей", Softico, Directum, "Нетрика", "БАРС Груп", Softline. Эти компании рассматривают возможность реализации инновационных проектов в регионе.

Как ранее отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, соглашения направлены на то, чтобы указанные компании создавали в Тюмени продукты для последующей реализации в России и на международных рынках.