Социальные инновации Сибири представят в Томске на форуме "Сообщество"

С наиболее успешными социальными проектами СФО можно будет познакомиться на выставке форума "Сообщество" в Томске

20 июня, в первый день форума "Сообщество", в Томске откроется выставка лучших социальных проектов региона. Среди них — проекты помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Так, от фонда инвалидов-колясочников "Общество без барьеров" будет представлен проект инклюзивного тура "Доступная Бурятия — доступный Байкал".

"Инклюзивный — значит включенный, — объясняет автор проекта, член ОП РФ от Республики Бурятия Галина Горбатых. — Наша цель — сделать так, чтобы и центры культуры, и музеи, и места отдыха были доступными для любого человека в равной степени".

Трехдневные сплавы по горным рекам Хакасии предлагают авторы проекта «Робинзоны Хакасии», которые занимаются социокультурной и творческой реабилитацией молодых людей с тяжелыми формами инвалидности и их активной интеграцией в жизнь общества.

"Мы ставим перед собой задачу привлечь молодых людей с инвалидностью к туризму как активной форме оздоровления, дать возможность поверить в себя и выявить свои способности", — рассказала руководитель проекта Вера Туник.

Авторы проекта уверены, что походные условия жизни, приближенные к экстремальным, помогут раскрыть физический, творческий и духовный потенциал его участников.

"Мы учим детей жизни в обществе, чтобы „особые дети“ могли состояться как социально успешные и ответственные члены общества" — таков девиз авторов проектов "Уроки доброты" и "Школа жизни", которые призваны интегрировать детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, содействовать осуществлению ими равных с другими прав и возможностей во всех сферах.

Еще один проект, помогающий юному поколению, — это адаптационный лагерь «Пристань» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его представит Томская региональная общественная благотворительная организация помощи детям-сиротам, приемным и кризисным семьям "Добро". Во время смены в адаптационном лагере детей помещают в новую для них, непохожую на детдомовскую среду. Здесь нет обслуживающего персонала, у детей больше свободы, но и больше ответственности. В ходе реализации проекта дети готовятся к повседневной жизни самостоятельного человека. В этом им помогают специалисты, проводящие тренинги и мастер-классы, различные игры, индивидуальные занятия и консультации.

"Выпускники детских домов выходят во взрослую жизнь практически неподготовленными. Они привыкли, что за них все делают другие люди. Элементарно не умеют покупать продукты в том объеме, чтобы они не портились, подбирать одежду в соответствии со своим бюджетом. У подростков не развиты базовые человеческие навыки, их мы и пытаемся заложить в нашей "Пристани", — рассказала Елена Ведерникова, директор лагеря, руководитель организации "Добро".

Проект "Семейный букет" представит общественная организация «Рука в руке» из Шегарского района Томской области. Она оказывает помощь детям-сиротам и семьям, в которых дети рискуют остаться социальными сиротами. Авторы проекта апробировали инновационную технологию сопровождения замещающих семей в сельской местности — семьи получили необходимую информационную и психологическую помощь и поддержку. Как результат — снизился риск вторичного сиротства, улучшились отношения между детьми и родителями.

С этими и другими проектами и их авторами можно будет познакомиться на форуме "Сообщество" в Томске 20–21 июня. Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Регистрация участников и аккредитация СМИ открыта на сайте форума: www.форумсообщество.рф/томск.

Официальный сайт форума "Сообщество": http://форумсообщество.рф.

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Официальное мобильное приложение форума "Сообщество" доступно для скачивания для iOS: https://goo.gl/qezm1z и Android: https://goo.gl/6b18V5.