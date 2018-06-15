"Русские сезоны" представят балет "Дон Кихот" в Генуе

С 14 по 17 июня в Генуе (Италия) в театре Карло Феличе проходят гастроли Башкирского государственного театра оперы и балета. Труппа театра представит итальянскому зрителю знаменитый балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Юрия Григоровича. Мероприятие включено в обширную программу фестиваля "Русские сезоны" в Италии.

В отличие от романа Сервантеса главными героями балетной постановки являются дочь трактирщика Китри и ее возлюбленный Базиль, которые смело и решительно отстаивают свою любовь, а рыцарь печального образа Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса им помогают. Великолепные сольные партии с изящными пируэтами и фуэте артистов, яркое сценическое оформление, безусловно, заинтересуют зрителей.

Продолжительность спектакля ‒ три действия с прологом и эпилогом.

Премьера постановки состоялась в далеком 1995 году для показа уфимскими артистами зрителям Голландии и США. И сегодня балет "Дон Кихот" с легким незамысловатым сюжетом и фейерверком танцевальных номеров неизменно проходит с аншлагом и в будние дни, и в дни проведения международных фестивалей балетного искусства им. Р. Нуреева.

Приглашение самой молодой в России балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета (средний возраст артистов 19,5 лет) для участия в фестивале "Русские сезоны" не случаен. История балетной труппы (основана в 1941 году) тесно связана с Ленинградской балетной школой, когда первые выпускники национальной студии составили ядро будущей балетной труппы. На протяжении многих лет балетная труппа Башкирской оперы пополнялась выпускниками Академии Русского балета. Сегодня в ее репертуарной афише свыше 30 названий спектаклей отечественных и зарубежных композиторов. Безусловно, интерес любителей балетного искусства прикован к балетной труппе еще и потому, что уфимская школа взрастила и подарила миру непревзойденного танцовщика Рудольфа Нуреева, который в 1953-1955 годах обучался в балетной студии театра и танцевал на сцене первого музыкального театра среди национальных республик России ‒ Башкирском государственном театре оперы и балета (1938 год).

И сегодня Башкирский государственный театр оперы и балета по праву гордится своей балетной школой, где сохранены все лучшие классические традиции. Неоднократно балетная труппа представляла свои постановки ("Жизель" А. Адана, "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П. Чайковского) на сценах лучших театров Италии. Ярким тому подтверждением стало участие труппы в Гала-концерте "Спасибо, Руди!" с участием артистов и мастеров разных школ мира.

Гастроли Башкирского государственного театра оперы и балета проходят с 14 по 17 июня в Генуе (Италия) в театре Карло Феличе. Дополнительная информация и программа доступны на официальном сайте проекта "Русские сезоны" в Италии www.russianseasons.org.

Справочная информация:

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 310 мероприятий, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Среди участников "Русских сезонов" в Италии 87 учреждений культуры. Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны − от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, букинистических выставок и просветительских проектов.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта



Контакты для СМИ:

Галина Цветкова, g.tsvetkova@russianseasons.or