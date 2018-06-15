Уралмашзавод произвел для Гайского ГОКа первую в России шахтную подъемную машину

ТАСС, 15 июня. Уралмашзавод (УЗТМ) успешно завершил основной этап испытаний одной из самых крупных на мировом рынке шахтной подъемной машины, позволяющей поднять 50 тонн руды с глубины до 1300 м. Как сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, первым покупателем оборудования станет Гайский ГОК (ГГОК, предприятие сырьевого комплекса УГМК), который заканчивает масштабную инвестпрограмму, направленную на развитие производственных мощностей.

В пресс-службе уточнили, что к изготовлению своей первой шахтной подъемной машины (ШПМ) Уралмашзавод приступил год назад в рамках программы по расширению линейки оборудования для горно-добывающей промышленности, став единственным производителем ШПМ в России. Первым заказчиком ШПМ скипового подъема выступил Гайский ГОК (входит в УГМК-Холдинг).

В настоящее время проходят финальные испытания машины. На прошлой неделе специалисты УЗТМ в присутствии заместителя директора УГМК-Холдинг по горному производству Владимира Замотина произвели прокрутку канатоведущего шкива.

"На сегодняшний день это самая крупногабаритная машина на российском рынке. Диаметр канатоведущего шкива составляет 5 метров, а количество ручьев на шкиве – 8. Она способна поднять 50 тонн руды за цикл с глубины 1300 метров. ШПМ, произведенная для Гайского ГОКа, оснащена двумя двигателями мощностью по 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией", - говорит начальник технической службы нестандартного оборудования "Уралмашзавода" Андрей Вяткин.

"Гайский ГОК - один из лидеров в области российского горного производства. И сейчас он находится на очередном этапе роста производства. Для увеличения объемов добычи руды ему требуются новые мощности для подземных работ. Для Уралмашзавода шахтная подъемная машина – новый вид продукции, и мы рассчитываем, что увидим надежное оборудование, соответствующее всем современным требованиям, которое позволит нам выполнить поставленные перед ГОКом задачи. Мы надеемся на успешное внедрение шахтных подъемных машин Уралмашзаводом и расширение линейки этого оборудования", - отметил Владимир Замотин.

По его словам, потребность в шахтных подъемных машинах у добывающих предприятий УГМК-Холдинг есть. В ближайшей перспективе такое оборудование потребуется ОАО "Башкирская медь", Учалинскому ГОКу, который планирует освоение Ново-Учалинского рудника.

"Мы очень благодарны руководству УГМК-Холдинг, ее генеральному директору Андрею Анатольевичу Козицыну и коммерческому директору компании Игорю Геннадьевичу Кудряшкину, за то, что они верят в возможности российского машиностроения. Это дорогого стоит, придает нам уверенности в себе, в своих силах. Группа УГМК является крупнейшими заказчиками оборудования Уралмашзавода, это позволяет нам расширять производство, развивать свои компетенции, сохранять высококвалифицированную инженерно-конструкторскую службу и осваивать новые рынки", - отметил председатель Совета директоров УЗТМ, заместитель председателя правления "Газпромбанк" (АО) Ян Центер.

О ГГОК

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году. На ГГОКе работает около 6,5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

Об Уралмашзаводе

ПАО "Уралмашзавод" – один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. Стратегия развития компании предусматривает создание машиностроительного предприятия мирового уровня, которое сможет комплексно обеспечивать потребности заказчиков в оборудовании. На Уралмашзаводе при поддержке основного акционера – "Газпромбанк" (Акционерное общество) – разработана и реализуется инвестпрограмма, предусматривающая коренную реконструкцию производства.

Оборудование, произведенное на Уралмашзаводе, поставляется в страны СНГ, Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока, Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. В числе постоянный клиентов - крупнейшие российские и мировые компании, в том числе ММК, НЛМК, Евраз Груп, Мечел, УГМК, Северсталь, Металлоинвест, Алюминиевые продукты, Норильский никель, Arcelor Mittal, SAIL, NMDC, Coal India, Метинвест, Казахмыс, Казхром и другие компании мира.