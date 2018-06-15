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Большие гастроли столичных театров стартовали в Курской области

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15 июня, 18:31 UTC+3

С середины июня в Курской области проходят гастроли Московского Губернского театра и Московского театра кукол в рамках сотрудничества фестиваля АРТ-ОКНО с федеральной программой "Большие гастроли"

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© Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности

Зрители в Курске увидят спектакли Московского Губернского театра "Вишневый сад" в постановке Сергея Безрукова и "Веселый солдат" по повести В.Астафьева с участием Бориса Галкина и Ильи Малакова, музыкально-пластический спектакль "Книга джунглей. Маугли" и "ФильмФильмФильм", основой которого стали песни из известных советских кинофильмов. Московский театр кукол (МТК) представит  в  Курске спектакли "Знаменитый Мойдодыр" по мотивам произведения К.И. Чуковского, "Золотой ключик, или приключения Буратино" по мотивам сказки А.Н. Толстого и "Все мыши любят сыр" по сказке известного венгерского писателя Дюла Урбана.

Жители Железногорска смогут увидеть "Знаменитый Мойдодыр", "Золотой ключик, или приключения Буратино" в исполнении МТК, а также спектакль для детей и взрослых "Маленькая колдунья" по мотивам сказки О. Пройслера - подарок для юных железногорцев от Губернского театра и фестиваля АРТ-ОКНО.

Спектакли пройдут на сценах Курского драматического театра им. А.С. Пушкина и Курского театра кукол, в Железногорске - на сцене Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа.

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО начат в 2017 году Благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт", его цель - обеспечение равного доступа к культуре на территории России и творческого диалога между регионами и культурными центрами страны. Федеральная программа "Большие гастроли"  с 2014 года знакомит зрителей с лучшими театральными проектами из разных регионов России и способствует развитию культурного диалога между регионами страны.

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