Большие гастроли столичных театров стартовали в Курской области

Зрители в Курске увидят спектакли Московского Губернского театра "Вишневый сад" в постановке Сергея Безрукова и "Веселый солдат" по повести В.Астафьева с участием Бориса Галкина и Ильи Малакова, музыкально-пластический спектакль "Книга джунглей. Маугли" и "ФильмФильмФильм", основой которого стали песни из известных советских кинофильмов. Московский театр кукол (МТК) представит в Курске спектакли "Знаменитый Мойдодыр" по мотивам произведения К.И. Чуковского, "Золотой ключик, или приключения Буратино" по мотивам сказки А.Н. Толстого и "Все мыши любят сыр" по сказке известного венгерского писателя Дюла Урбана.

Жители Железногорска смогут увидеть "Знаменитый Мойдодыр", "Золотой ключик, или приключения Буратино" в исполнении МТК, а также спектакль для детей и взрослых "Маленькая колдунья" по мотивам сказки О. Пройслера - подарок для юных железногорцев от Губернского театра и фестиваля АРТ-ОКНО.

Спектакли пройдут на сценах Курского драматического театра им. А.С. Пушкина и Курского театра кукол, в Железногорске - на сцене Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа.

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО начат в 2017 году Благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт", его цель - обеспечение равного доступа к культуре на территории России и творческого диалога между регионами и культурными центрами страны. Федеральная программа "Большие гастроли" с 2014 года знакомит зрителей с лучшими театральными проектами из разных регионов России и способствует развитию культурного диалога между регионами страны.