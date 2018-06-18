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В продажу поступила новая партия билетов на соревнования Зимней универсиады-2019

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18 июня, 9:47 UTC+3

Стоимость билетов варьируется от 100 до 1000 рублей

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© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней Универсиады-2019

Открылись продажи билетов на хоккей с мячом и спортивное ориентирование XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Дополнительная партия билетов поступила также на биатлон, шорт-трек, фристайл, горнолыжный спорт и сноуборд.

Справка

XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. По предварительным прогнозам, в играх примут участие 3 050 спортивных делегатов из более чем 50 стран мира, более 200 000 гостей и зрителей.

В общей сложности на данном этапе в продажу вывели свыше 30 тыс. билетов. Большая часть из них выделена на хоккей с мячом между мужскими и женскими командами – 28 500 штук. Еще 2 800 билетов - на соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Помимо этого, ввиду большого спроса дополнительно появились в продаже билеты на биатлон, шорт-трек, фристайл, горнолыжный спорт и сноуборд в количестве 3 590 штук. Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей. 

В настоящее время купить билеты на соревнования Зимней универсиады-2019 можно на официальном сайте Студенческих игр – в разделе "Билеты". Предусмотрена также возможность покупки через телефонный контактный центр билетного оператора – по телефону 8-800-707-06-19. Продажи электронных билетов на соревнования Зимней универсиады-2019 по восьми видам спорта стартовали 2 марта 2018 года. На сегодняшний день продано уже порядка 9000 билетов.

Дополнительная информация для СМИ:

Александр Бондарев, пресс-служба АНО "Дирекция Красноярск-2019", телефон: 8-923-540-2019.

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