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В Академическом заложен храм во имя страстотерпца Евгения врача

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18 июня, 10:07 UTC+3

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в самом молодом районе Екатеринбурга освятил крест в основание храма в честь лейб-медика Боткина, добровольно разделившего участь семьи Николая II

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© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
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© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ
© Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в Академическом микрорайоне Екатеринбурга совершил чин освящения креста в основание храма во имя святого страстотерпца праведного Евгения врача и в память всех врачей Отечества нашего. Храм получит имя Боткинского, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

"Храм заложен на территории будущего медицинского кластера, строительство которого началось в марте 2018 года. Символично, что освящение храма в честь святого врача, доктора Царской семьи Евгения Боткина состоялось в День медицинского работника", - сказано в сообщении.

Как сообщили в центре информационной политики и рекламы АО "РСГ-Академическое", кроме священноначалия на закладке нового храма присутствовали представители компании, инициировавшей строительство храма - член совета директоров АО "РСГ-Академическое" Алексей Воробьев, председатель совета директоров АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев, генеральный директор ЗАО "УК "Академический" Николай Смирнягин.

О Евгении Боткине:

Отец врача-страстотерпца Евгения Боткина, Сергей Петрович Боткин, по праву считается одним из отцов-основателей отечественной медицинской науки и системы здравоохранения. Он был 11-м ребенком в семье, которая относилась к лучшей и наиболее просвещенной части купеческого сословия. Частыми гостями в родительском доме были литераторы Герцен, Станкевич и Белинский, историк Грановский. Как выдающийся врач, Сергей Боткин был лейб-медиком двух российских императоров – Александра II и Александра III. Но главным делом его жизни было народное здравоохранение. 

Дело Сергея Петровича, скончавшегося в 1889 году, продолжили трое из четырех его сыновей. Среди них был и Евгений, который родился в 1865 году в Царском Селе. Его биография во многом повторяла жизненный путь отца. Он получил высшее медицинское образование в военно-медицинской академии, затем учился за границей. В 1904-05 годах заведовал медицинской частью Российского общества Красного Креста в Маньчжурской армии, занимался преподавательской и научной деятельностью. 

Подобно отцу, в 1908 году Евгений Боткин стал императорским лейб-медиком. Эту должность он занял по личной просьбе Александры Федоровны, супруги императора Николая II. Он оставался с императорской семьей до последнего скорбного часа и разделил ее трагическую судьбу в подвале Ипатьевского дома в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года.  

3 февраля 2016 года Архиерейский собор РПЦ принял решение об общецерковном прославлении Евгения Сергеевича Боткина как праведного страстотерпца. 

О храме

Боткинский храм – второй в самом молодом районе Екатеринбурга. Первый храм в Академическом - Храм во имя Святых божьих строителей Алексия, митрополита Московского, Иоасафа Белгородского и Афанасия Афонского - станут частью Храмового комплекса в районе и одной из главных достопримечательностей Преображенского парка.

Пока в России построен один храм во имя святого Евгения Боткина - в Москве. Ещё две церкви заложены в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Екатеринбурге идет активное строительство храмов, но их количество далеко до того, что было сто лет назад. По состоянию на 2017 год в Екатеринбургской епархии юридическую регистрацию имели 238 приходов, подворий и монастырей. Тем временем в 1917 году общее количество приходов составляло 504 (465 православных и 39 единоверческих). 

Об "Академическом"

Микрорайон "Академический" строится в Екатеринбурге на территории 1300 га, в нем будут проживать более 325 тыс жителей. Объём жилья составляет 9 млн кв м, объектов социально-коммерческой инфраструктуры – 4,2 млн кв м. На сегодняшний день это крупнейший градостроительный проект комплексного освоения территории в России и Европе. Девелопер проекта - ГК "КОРТРОС", архитекторы - бюро Valode & Pistre architectes.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество 2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ Академический".

Отдел продаж:

Екатеринбург, ул. Сахарова, 57

Пн-пт — 9.00 – 21.00

Сб-вс — 10.00 – 15.00

Телефон +7 343 222-7-222

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