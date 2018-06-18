В России по инициативе ММК появилась новая профессия

ТАСС, 18 июня. В мае 2018 начал действовать профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению", который определил в России новую профессию. Как сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", инициатором разработки выступило ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Разработка профстандарта была проведена совместно с Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), ООО "ЭЛКОД" и негосударственным образовательным частным учреждением "Институт логистики и управления цепями поставок".

"Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению" определил трудовые функции, уровни квалификации, требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для осуществления деятельности по анализу, регламентированию, проектированию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю бизнес-процессов и административных регламентов организаций, тем самым очертив "границы" профессии", - отметила менеджер группы по архитектуре бизнес-процессов ПАО "ММК" Алла Терещенко.

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершенствования процессов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

"Профессиональный стандарт – это не конечная цель, а отправная точка. Профессиональное сообщество с нетерпением дожидалось официального утверждения профстандарта, чтобы приступить к разработке, во-первых, системы сертификации специалистов в рамках Национальной системы профессиональных квалификаций и, во-вторых, образовательных программ и стандартов", - говорит президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) Анатолий Белайчук.

Профстандарт поможет специалистам определять круг своих обязанностей и повысить качество работы. Организации смогут квалифицированно формировать спрос на специалистов данного профиля. Также профессиональный стандарт специалистов по процессному управлению станет основой для разработки учебных программ и даст возможность проводить в будущем сертификацию данных специалистов на соответствие их деятельности российскому профессиональному стандарту.