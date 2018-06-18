"Электрокабель" поставил продукцию для крупнейшего в РФ китайского делового центра

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ТАСС, 18 июня. АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) поставило на строительство китайского делового центра "Парк Хуамин" в Москве порядка 200 километров кабельной продукции. Об этом сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

В структуре поставок большую часть занимают силовые кабели, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из низкотоксичных безгалогенных материалов (индексы HF и FRHF). При пожаре такие изделия не выделяют коррозионных веществ, также у них низкое дымообразование. "Это означает, что при возгорании помещение не заполнится едким отравляющим дымом, в результате жизненно важное оборудование и системы оповещения продолжат работать определенное время, и люди успеют эвакуироваться", - сказано в сообщении.

"На объектах с массовым скоплением людей и на стратегических объектах допускается использовать только не распространяющие горение безгалогенные кабели. Спрос на такую продукцию растет. На нашем предприятии создан отдельный большой участок для производства пожаробезопасных кабелей. В текущем году мы вложили в его развитие порядка 70 миллионов рублей. В ближайшей перспективе это позволит нам увеличить выпуск данных изделий в 1,5 раза", - отметил директор АО Владимир Иванов.

Помимо безгалогенных кабелей кольчугинское предприятие поставило китайскому подрядчику провода для электрических установок на напряжение до 450/750 В.

Строительство крупнейшего в России делового центра КНР планируется завершить летом 2018 года. "Парк Хуамин" включает в себя 21-этажное офисное здание, 22-этажное здание гостиницы, 12-этажный апарт-отель и четырехэтажное здание, объединяющее башню в единую архитектурную композицию. В настоящее время рабочие занимаются остеклением фасадов, устройством кровли, ведут прокладку внутренних инженерных коммуникаций, в том числе с использованием кольчугинского кабеля.

Справка

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. В ХКА, кроме АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", входят также АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г.Томск".

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.