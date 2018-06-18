В Красноярске к Универсиаде сдали в эксплуатацию новый корпус клинической больницы

Красноярск, 18 июня 2018 г. 18 июня 2018 года в Красноярске сдали в эксплуатацию новый хирургический корпус межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, которая является одним из объектов Зимней универсиады-2019. Новое 4-этажное здание общей площадью почти 15 тыс. кв. м было построено за два года. Модернизация больницы стала возможной благодаря проведению в Красноярске Зимней универсиады-2019, строительство объекта проводилось в рамках подготовки к Студенческим играм.

Больница скорой медицинской помощи получила суперсовременный корпус, оснащение которого соответствует самым высоким международным стандартам. В отдельно стоящем здании оборудованы 15 операционных, три из них для экстренных операций. Помимо этого, в здании также разместили реанимационный блок на 24 койки и палаты для пробуждения больных после хирургических вмешательств. Прежний операционный блок, расположенный в основном здании БСМП, медики в дальнейшем планируют использовать как лабораторию для анализов.

Большая часть денег на возведение объекта, а это почти 1,5 млрд. рублей, были выделены из федерального бюджета, еще 700 млн рублей – из регионального. Средства были выделены в рамках подготовки Красноярска к Зимней универсиаде-2019. Во время проведения соревнований в корпусе будут оказывать экстренную хирургическую помощь спортсменам и гостям Студенческих игр. После больница будет оказывать полный спектр услуг жителям края. Всего к Зимней универсиаде-2019 в Красноярске построят, реконструируют и отремонтируют 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

"За последние пять лет в сферу здравоохранения Красноярского края вложены большие средства, и мы уже видим серьезные результаты этой работы. Сейчас полным ходом идёт строительство на краевой больнице – еще одном объекте, который мы возводим в рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019. Думаю, что в такие моменты мы все видим, что Студенческие игры меняют наш город, помогая развивать самые разные направления нашей жизни", - сказал временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс.

Ежегодно в БСМП проходят лечение более 60 тысяч человек, здесь проводят 13 тысяч операций. Ввод в работу нового корпуса позволит увеличить эту цифру до 15 тысяч. Чтобы обеспечить их проведение, принято решение расширить штат врачей и младшего медицинского персонала. Штатное расписание будет сформировано по итогам нескольких месяцев работы нового корпуса.