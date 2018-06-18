Китайский Праздник драконьих лодок Дуаньу отметили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Дуаньу - китайский Праздник драконьих лодок отметили сегодня в столице Урала. В торжественном приеме, организованном Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге, приняли участие представители культурных, образовательных и дипломатических кругов на Урале, министерства внешнеэкономических связей Свердловской области, представители китайской диаспоры, студенты и молодежь из России и КНР.

"Это – один из самых древних праздников, который отмечают китайцы по всему миру. Он отмечается в дни, близкие к летнему солнцестоянию, в самом высоком Солнце, в наивысшем подъеме силы "янь", символизирующем мужское начало в природе. Название "Дуаньу" переводится как праздник драконьих лодок, по распространённому в этот день обряду — состязанию в гребле на лодках, изображающих драконов. В этот день едят цзунцзы – традиционное китайское блюдо, клейкий рис с начинками, завёрнутый в распаренный бамбуковый или тростниковый лист", - рассказал вице-генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя.

Гостей порадовали своим искусством певцы и мастера ушу, а шеф-повар Лю Цзянюань научил всех желающих искусству приготовления цзунцзы.

О празднике

Дуаньу, также называемый "двойной пятёркой", так как приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю, — китайский традиционный праздник календарного цикла, приходящийся на начало лета. Дуаньу знаменует собой наступление летней жары. Народным акцентом праздника стало "отведение зла", воплотившееся в местных традициях использования оберегов из полыни. Традиционно в этот день особое внимание отводилось детям: им делались ожерелья и браслеты из разноцветных нитей, красивые вышитые сумки; на лбу малыша родители рисовали китайский иероглиф "ван", означающий "князь".

Китайская традиция лодочных гонок, приуроченных к Дуаньу, распространилась в другие страны, приобретя статус вида спорта.

В КНР Дуаньу, наряду с двумя другими праздниками (День поминовения усопших и Праздник середины осени), получил статус "Национального культурного наследия" в 2006 году, и вошел в список официальных праздников, отмечаемых выходными днями, с 2007.

Этот традиционный китайский праздник посвящен, как считается, поминовению Цюй Юаня — китайского лирического поэта, одного из символов патриотизма в китайской культуре.

О Цюй Юане

Цюй Юань был поэтом в эпоху Воюющих Царств (период китайской истории от V века до н.э. до объединения Китая Цинь Шихуанди в 221 до н.э.), служил при царском дворце министром. Как гласит легенда, Цюй Юань был оклеветан, и его изгнали из столицы. В ссылке поэт собирал народные сказания. Когда на селение Цюй Юаня напали циньские воины, он покончил собой, бросившись в реку.

Крестьяне, знавшие и любившие Цюй Юаня, пытались спасти поэта, но безуспешно. Они пытались отыскать тело погибшего, отпугивая духов реки и рыб громким плеском весел и барабанным грохотом. Наконец, они стали бросать в реку рис в качестве жертвоприношения духу поэта. Впоследствии все эти действия стали основными традициями празднования Дуаньу.

О Генконсульстве КНР

В юрисдикцию Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. Генеральным консулом в августе 2016 года была назначена госпожа Гэн Липин. Ранее она работала на дипломатической службе в Москве и Макао.