В Воронежской области введут Единую государственную информационную систему соцобеспечения

ТАСС, 20 июня. С 1 июля в Воронежской области жители смогут получать информацию о положенных им мерах соцподдержки, не выходя из дома – в регионе начнет работу Единая государственная информационная система соцобеспечения. Как сообщают в пресс-службе Воронежской областной Думы, чтобы граждане смогли получать оттуда информацию, депутаты регионального парламента внесли изменения сразу в 15 областных законов.



На очередном заседании региональный парламент дополнил ряд законов области новыми положениями. Они предусматривают возможность размещения в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и предоставление возможности получения из этой системы соответствующими органами и организациями информации о мерах социальной поддержки и социальной защиты, предоставляемых населению за счет средств бюджетов всех уровней. Предполагается, что информация также будет доступна самим гражданам через личный кабинет на портале госуслуг.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, сегодня в России действует одна из самых многоуровневых систем оказания мер соцподдержки и соцзащиты в мире. Они оказываются исходя из десятков критериев – от состояния здоровья и стажа работы до числа детей в семье и жилой площади.

"В стране почти 2/3 населения пользуются льготами и выплатами. Например, в Воронежской области зарегистрировано более 400 тыс. получателей различных мер соцсподдержки, то есть каждый пятый житель. Но при этом, по подсчетам Минфина, более половины получателей в них не нуждается. Но из тех, кому помощь государства реально нужна, получают ее меньше половины граждан. Сегодня социальные услуги предоставляются по заявительному принципу, но многие граждане не обращаются за их получением только потому, что плохо информированы, на какие меры поддержки имеют право", – отмечает Нетёсов.

Именно поэтому федеральным законодательством с 1 января 2018 года предусмотрено внедрение на территории России ЕГИССО. В системе содержатся сведения о соцобеспечении и соцподдержке граждан, обо всех гарантиях, выплатах и компенсациях, предоставляемых гражданам в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Среди основных задач системы – формирование и ведение классификатора мер социальной защиты и перечня категорий их получателей, предоставление пользователям системы информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер социальной защиты, а также контроль соблюдения гарантированного объема и качества предоставления мер социальной защиты.

"На 32-м заседании регионального парламента был принят закон, который внес дополнения в 15 отраслевых правовых актов, регулирующих отношения в сфере предоставления мер социальной поддержки, социальных гарантий, выплат и компенсаций отдельным категориям граждан. Данные дополнения связаны с необходимостью размещения и получения информации в ЕГИССО на региональном уровне", – рассказал председатель облдумы.

Плановая работа

Владимир Нетёсов также сообщил, что на сегодняшний день в Воронежской области наполнение ЕГИССО сведениями осуществляется в плановом режиме. Создан и утвержден классификатор мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств регионального и муниципального бюджетов; определены поставщики информации в Систему (это 34 муниципальных образования и шесть органов исполнительной власти региона); действует межведомственная рабочая группа, которая призвана оперативно решать возникающие вопросы.

ЕГИССО поможет обеспечить всех участников системы оказания социальных услуг актуальными сведениями о каждом получателе мер соцподдержки. "Например, информация в системе поможет рассчитать различным ведомствам сумму пособий, компенсаций, не делая запросы в другие организации. Это сократит сроки назначения выплат. Информационная платформа также поможет узнать, не получает ли, например, гражданин уже какие-либо выплаты в другом регионе. Кроме того, данные из ЕГИССО позволят более полно анализировать ситуацию с мерами господдержки в регионе, а значит, точнее верстать в будущих бюджетах статьи расходов на эту сферу", – пояснил Нетёсов.

Доступ к системе после ее окончательного формирования получат не только специалисты различных ведомств, предоставляющих населению те или иные льготы и выплаты, но и сами граждане. Любой житель региона сможет узнать персонифицированную информацию об уже предоставленных ему мерах соцзащиты и возможностях господдержки, на которые он имеет право. Помимо этого, он, в случае наличия оснований, сможет составить и подать заявление о необходимости оказания ему адресной помощи. Все это можно будет сделать в личном кабинете на портале госуслуг. Для этого гражданину необходимо будет пройти аутентификацию через ЕСИА.

Ожидаемый результат

По словам спикера регионального парламента, результатом этой работы станет повышение эффективности госуправления в сфере социального обслуживания с соблюдением принципа адресности и применением критериев нуждаемости, появление эффективно действующего механизма социальной помощи и поддержки малоимущих и нуждающихся граждан. "Помощь от государства будет предоставляться тем, кто в ней действительно нуждается, исчезнут двойные выплаты, которые сегодня наблюдаются при миграционных движениях граждан между регионами. Также ЕГИССО будет способствовать повышению уровня знаний населения о мерах соцзащиты и реализации права на них, и позволит значительно сократить физические и временные затраты при получении гражданами помощи от государства", – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.