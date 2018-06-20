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В Оренбургской области завершился военно-патриотический слет "Юные друзья пограничников"

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20 июня, 9:22 UTC+3

Слет организовало региональное подразделение ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

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ТАСС, 20 июня. В  Оренбургской области прошел III военно-патриотический слет "Юные друзья пограничников" для детей работников филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ). По традиции, его организовало одно из подразделений Общества - Медногорское линейно-производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ. 

Юных пограничников принял оздоровительный лагерь "Волна", раскинувшийся недалеко от города Кувандыка на берегу реки Сакмары. Свои команды сюда направили семь филиалов предприятия: Медногорское, Оренбургское, Алексеевское, Карталинское и Красногорское ЛПУМГ, ГКС-16 и УМТСиК. Все участники получили камуфляж, футболки и банданы, которые остались у них на память.

"Скупое на тепло лето не пощадило нынче даже Оренбуржье. В итоге было принято решение не рисковать здоровьем ребят, разместив их вместо привычных палаток в стационарных корпусах. Однако в остальном послаблений не было — распорядок дня максимально напоминал армейскую службу", - рассказали в пресс-службе.

В течение недели занятия проходили одновременно на четырех учебных точках, где офицеры и прапорщики пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области преподавали мальчишкам и девчонкам основные военные дисциплины. Это и комплекс силовых упражнений, и сборка-разборка автомата, и стрельба из разных положений, метание гранаты, строевая подготовка, рукопашный бой.

"Из информационной повестки в мире никак не уйдет химическое оружие, поэтому наших "призывников" обучали также действиям во время химической атаки. Были и традиционные соревнования по следопытству, когда юнармейцы исследовали импровизированную "контрольно-следовую полосу", определяя направление и характер следов условного нарушителя. Также не обошлось без летнего биатлона и марш-броска в составе подразделения.

Особый интерс ребят вызвала выставка технических средств, используемых в охране государственной границы: стрелковое оружие, средства наблюдения и связи, сигнализационные приборы и приборы ночного видения.

О предприятии

"Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В зонах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 280 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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