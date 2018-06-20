Первый частный инженерный вуз РФ начал прием абитуриентов на бюджетные места

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. В Техническом университете Уральской горно-металлургической компании (ТУ УГМК) начался прием документов на поступление. Особенность нынешней кампании по набору студентов в том, что в этом году в вузе открыт прием и на бюджетные места, сообщают в пресс-службе УГМК.

"Сорок абитуриентов с лучшими показателями ЕГЭ по математике, физике и русскому языку смогут получить высшее инженерное образование за государственный счет по пяти направлениям. Это горное дело (10 бюджетных мест), металлургия (10), электроэнергетика и электротехника (10), автоматизация технологических процессов и производств (6), технологические машины и оборудование (4 места)", - сказано в сообщении. Вдвое больше чем бюджетников будет принято абитуриентов-целевиков: за их обучение платят предприятия УГМК, где молодые специалисты будут проходить практику и работать после университета. Такая система послевузовского распределения привлекает вчерашних школьников, потому что гарантирует им рабочее место в высокодоходной отрасли с перспективой карьерного роста.

По словам директора ТУ УГМК Вячеслава Лапина, целевое обучение позволяет горно-металлургическому холдингу формировать "подушку" кадровой безопасности и более эффективно планировать развитие производств в регионах – с учетом потребностей в квалифицированных сотрудниках. Но это же создает повышенные требования к качеству обучения, ведь у работодателя нет времени на адаптацию нового сотрудника к условиям производства. Поэтому программа обучения в Техническом университете предполагает полное погружение студента в производственную среду. К примеру, количество практических занятий на ГОКах и заводах в инженерном вузе УГМК значительно больше, чем в любом другом техническом университете региона. "В Техническом университете готовы распространить практику целевого обучения и на другие холдинги и предприятия различных отраслей. На эту тему в рамках "Иннопрома" на стенде УГМК пройдет целая серия презентационных мероприятий технического вуза", - сообщают в пресс-службе.



Сегодня Технический университет УГМК начинает прием документов не только для поступления в бакалавриат и специалитет, но также в магистратуру. Заочная форма обучения магистрантов предполагает работу над дипломными проектами без отрыва от производства. "Все научные задачи, которые будут решать в магистратуре, связаны с реальными производственными потребностями. Таким образом, предприятие, направившее магистранта на обучение, получит не только хорошо подготовленного специалиста, но и проработанные инвестиционно-технические решения, прошедшие экспертизу ведущих специалистов отрасли", - отмечают в УГМК.

О Техническом университете:

Технический университет УГМК - корпоративный вуз, не имеющий аналогов в своем сегменте. Открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Ежегодно здесь обучаются порядка 12 тыс. человек – инженеров и руководителей всех уровней, рабочих, а также студентов из городов присутствия компании. В 2014 году ТУ УГМК стал лауреатом национальной премии "IT-лидер" среди образовательных учреждений России, в тот же год при университете начал действовать Научно-исследовательский центр, созданный совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ). С 2017 года ТУ УГМК выполняет и проектные работы по заказу промышленных предприятий.

В арсенале университета около 300 программ дополнительного профессионального образования. Их продолжительность - от 16 до 300 часов. Перечень учебных курсов ежегодно обновляется на 40% в соответствии с запросами предприятий и с целью опережающей подготовки кадров для модернизируемого производства. Каждый год повышение квалификации в ТУ УГМК проходят около 8 тыс. работников.

Об УГМК:

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.