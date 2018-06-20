В 2019 году в Академическом построят школу и два детских сада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. В 2019 году году в новых кварталах самого молодого района Екатеринбурга – Академического - построят школу и два детских сада. Об этом сообщает akademekb.ru со ссылкой на главу Администрации Екатеринбурга Александра Якоба. "В этом году будет построен детский сад на 250 мест, а в следующем году мы планируем приступить к строительству в новых кварталах школы и двух детских садиков", - цитирует ресурс главу Администрации.

Ресурс уточняет, что новая школа на 1200 мест появится в 26-м квартале района. Проект школы уже готов, и в следующем году застройщик планирует приступить к его реализации. Темпы строительства будут зависеть от скорости финансирования проекта. Новая школа будет выдержана в общей стилистике 26 квартала. Вокруг нее построят большой стадион с кортом и несколько площадок с детским игровым и спортивным оборудованием.

Общая площадь здания составит 23,2 тыс кв. м. Также в квартале появятся два детских сада. Тендер на один из них был объявлен ещё в феврале. Согласно конкурсной документации, начальная цена контракта за выполнение проектных и изыскательных работ по объекту на 250 мест в 26-м квартале составит 2 474 752 рубля, стоимость разработки эскизного проекта по детсаду на 200 мест в 10-м квартале - 1 083 125 рублей.

Об "Академическом"

Микрорайон "Академический" строится в Екатеринбурге на территории 1300 га, в нем будут проживать более 325 тыс жителей. Объём жилья составляет 9 млн кв м, объектов социально-коммерческой инфраструктуры – 4,2 млн кв м. На сегодняшний день это крупнейший градостроительный проект комплексного освоения территории в России и Европе. Девелопер проекта - ГК "КОРТРОС", архитекторы - бюро Valode & Pistre architectes.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество 2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ Академический".

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