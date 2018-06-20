Кафедра УрГЭУ защитила в ФРП инвестпроект для уральского предприятия на 14,7 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты кафедры финансового менеджмента и государственных, муниципальных финансов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) защитили разработанный ими бизнес-план инвестпроекта в Фонде развития промышленности, сообщили в пресс-службе вуза. Оценив потенциальный платежеспособный спрос проекта, экспертная комиссия Фонда развития промышленности в марте одобрила заем на 14,7 млн рублей для предприятия "Производственная фирма "СпецМетКомплект" (город Арамиль Свердловской области)



В вузе сообщили, что уже много лет кафедра сотрудничает с промпредприятиями Свердловской области и разрабатывает меры по повышению экономической эффективности предприятия, оценивает его инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность, разрабатывает меры по повышению эффективности использования господдержки и ряд других. "Для каждого проекта разрабатывается особая финансовая стратегия, которая учитывает текущее состояние предприятия, российские реалии и опыт зарубежных компаний. Своевременный анализ позволяет выявить ошибки финансового планирования на ранних стадиях, получить независимую оценку инвестиционной привлекательности проекта сформировать аргументированный запрос для получения государственной поддержки проекта, то есть снизить производственные и инвестиционные издержки", - рассказали в вузе.



В УрГЭУ отметили, что кафедра оказывает консультационные услуги в сфере производства (обоснованное сокращение затрат на производство, контроль финансовых вложений, инвестиционное обоснование производства новых продуктов, оценка эффективности инвестиций во внедрение новейших технологий), налогообложению (планирование налоговых платежей, подготовка к налоговым проверкам, оптимизация налогообложения в рамках законодательства), финансов (повышение эффективности деятельности, разработка финансовой стратегии развития, расчет себестоимости продукции с учетом издержек производства и затрат на финансово-хозяйственную деятельность).

Об УрГЭУ:

УрГЭУ – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тысяч студентов. В университете работает около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тысяч специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Минобрнауки РФ.

О ФРП:

Фонд развития промышленности основан в соответствии с распоряжением председателя правительства РФ от 28 августа 2014 года. Государственное учреждение и институт развития Российской Федерации, важный элемент системных мер государства, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и проведения политики импортозамещения. Основная задача фонда — предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств и перехода на наилучшие доступные технологии.