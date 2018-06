Илья Лагутенко создает механизм поддержки молодых музыкантов совместно с Soundeon

Платформа Soundeon охватывает все аспекты музыкальной индустрии, от создания и лицензирования произведения, до маркетплейса по перепродаже прав на существующие и будущие музыкальные активы, а также проведения концертов. Достижения технологии блокчейн позволили сделать платформу Soundeon справедливой и честной по отношению к музыкантам, а также и слушателям которые их поддерживают.

"Принимая во внимание желание большинства владивостокских, российских и музыкантов со всего мира найти больше возможностей представить свой материал глобальному рынку страны и мира, при этом с максимальной возможностью "монетизировать" собственное творчество , мы занялись изучением соответствующих тенденций в области современных технологий. Блокчейн-платформа Soundeon видится мне оптимальным своевременным решением, которое сможет максимально честно помочь самостоятельным артистам контролировать бизнес-сторону своего творчества без лишних посредников", — сказал Лагутенко.

Главной задачей проекта является разработка новых методов и технологий для поддержки молодых музыкантов, что позволит им эффективно зарабатывать на международных рынках. Работа над проектом началась в мае, после того как Лагутенко стал членом консультативного совета Soundeon. Его огромный опыт проведения фестивалей и технологические инновации Soundeon помогут вывести V-Rox на новый уровень в плане поддержки молодых талантов и создать уникальный инновационный проект который изменит традиционную музыкальную индустрию в пользу артистов.

Впервые на одной платформе собрано все что нужно для музыканта чтобы пробить себе путь в музыкальный бизнес не полагаясь на поддержку менеджеров и продюсеров, и быть полностью финансово независимым. Слушатели также могут принимать участие в карьере музыкантов финансируя музыкальные проекты через платформу и получать от этого доход вместе с музыкантами.

To learn more, visit us at http://soundeon.com

Our Facebook page:https://www.facebook.com/soundeon/

Mumiy Troll Offcial Facebook page:https://www.facebook.com/pg/mumiytroll/

Media Contact Vladimir Avdeev: vladimir@soundeon.com

Mumiy Troll Management Alex Kedrov: management@mumiytroll.com