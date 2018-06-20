"Русские сезоны" представят в Италии фестиваль "Империя Чайковского"

Москва, 20 июня 2018 г. С 21 по 29 июня 2018 года в Италии состоится фестиваль "Империя Чайковского". Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" выступит в Пьеве-ди-Теко, Сан-Ремо, Турине и Генуе. В программе фестиваля, кроме произведений Петра Ильича Чайковского, прозвучит музыка Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Дворжака, Моцарта. В исполнении солистов Михайловского театра прозвучат известные арии из опер "Иоланта", "Чародейка" и "Пиковая Дама". Фестиваль включен в обширную программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Италии.
Идея музыкального фестиваля "Империя Чайковского" − большого международного проекта оркестра "Классика" − возникла из воспоминания об историческом событии, представляющем собой один из самых значимых моментов "золотого века" итальянского города Сан-Ремо: Петр Ильич Чайковский приехал в Сан-Ремо в декабре 1877 года, в это время он писал оперу "Евгений Онегин". Страницы, вышедшие из-под его пера в этот "санремовский" период, прочно вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Провинция Империя – часть Лигурийского побережья Италии, и это дало идею названию фестиваля "Империя Чайковского". Дирижер Александр Канторов решил исполнить великую русскую музыку именно там, где она создавалась.
В этом году организаторы фестиваля "Империя Чайковского" особое внимание уделили площадкам, где состоятся концерты. 21 июня в Пьеве-ди-Теко выступление оркестра состоится в Соборе Иоанна Крестителя, в Сан-Ремо – в Оперном театре Казино, а в Турине и Генуе концерты пройдут на открытых площадках.
Подробная программа фестиваля "Империя Чайковского" в Италии:
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21 июня
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Италия
Собор Иоанна Крестителя
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"Вечер серенад"
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22 июня
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Италия
Оперный театр Казино
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Чайковский. Элегия из Серенады для струнного оркестра
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24 июня
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Италия
Набережная Императриче
(Открытая сцена)
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Чайковский. Фрагменты из музыки к балетам "Щелкунчик", "Спящая красавица"
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27 июня
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Италия
Открытая площадка перед Королевским дворцом
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Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"
Мусоргский. "Ночь на Лысой горе" – фантазия для симфонического оркестра
Бородин. "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь"
Чайковский. "Итальянское каприччио"
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29 июня
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Италия
Открытая площадка Porto Antico
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Римский-Корсаков. "Шехерезада"
Чайковский. Вальс цветов из балета "Щелкунчик"
Фестиваль "Империя Чайковского" пройдет с 21 по 29 июня в Италии. Дополнительная информация и программа доступны на официальном сайте проекта "Русские сезоны" www.russianseasons.org.
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 310 мероприятий, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Среди участников "Русских сезонов" в Италии 87 учреждений культуры.Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны − от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, букинистических выставок и просветительских проектов.
Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:
http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля
https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook
@russian.seasons − официальный Instagram проекта
Контакты для СМИ
Галина Цветкова g.tsvetkova@russianseasons.org