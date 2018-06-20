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"Русские сезоны" представят в Италии фестиваль "Империя Чайковского"

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20 июня, 15:28 UTC+3

Идея музыкального фестиваля "Империя Чайковского" возникла из воспоминания об историческом событии, представляющем собой один из самых значимых моментов "золотого века" итальянского города Сан-Ремо

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© Оргкомитет проекта "Русские сезоны в Италии"

Москва, 20 июня 2018 г. С 21 по 29 июня 2018 года в Италии состоится фестиваль "Империя Чайковского". Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" выступит в Пьеве-ди-Теко, Сан-Ремо, Турине и Генуе. В программе фестиваля, кроме произведений Петра Ильича Чайковского, прозвучит музыка Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Дворжака, Моцарта. В исполнении солистов Михайловского театра прозвучат известные арии из опер "Иоланта", "Чародейка" и "Пиковая Дама". Фестиваль включен в обширную программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Италии.

Идея музыкального фестиваля "Империя Чайковского" − большого международного проекта оркестра "Классика" − возникла из воспоминания об историческом событии, представляющем собой один из самых значимых моментов "золотого века" итальянского города Сан-Ремо: Петр Ильич Чайковский приехал в Сан-Ремо в декабре 1877 года, в это время он писал оперу "Евгений Онегин". Страницы, вышедшие из-под его пера в этот "санремовский" период, прочно вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Провинция Империя – часть Лигурийского побережья Италии, и это дало идею названию фестиваля "Империя Чайковского". Дирижер Александр Канторов решил исполнить великую русскую музыку именно там, где она создавалась.

В этом году организаторы фестиваля "Империя Чайковского" особое внимание уделили площадкам, где состоятся концерты. 21 июня в Пьеве-ди-Теко выступление оркестра состоится в Соборе Иоанна Крестителя, в Сан-Ремо – в Оперном театре Казино, а в Турине и Генуе концерты пройдут на открытых площадках.

Подробная программа фестиваля "Империя Чайковского" в Италии:

21 июня 
21:00

Италия
Пьеве-ди-Теко

Собор Иоанна Крестителя

"Вечер серенад"
Моцарт. Фрагменты из "Реквиема". 
Солисты Борис Степанов и Александр Безруков
Дворжак. Серенада для струнного оркестра
Чайковский. Серенада для струнного оркестра

22 июня 
21:00

Италия
Сан-Ремо

Оперный театр Казино

Чайковский. Элегия из Серенады для струнного оркестра
Моцарт. Реквием при участии оперного хора г. Ницца.
Солисты Борис Степанов и Александр Безруков

24 июня 
11:00

Италия
Сан-Ремо

Набережная Императриче

(Открытая сцена)

Чайковский. Фрагменты из музыки к балетам "Щелкунчик", "Спящая красавица"
Ариозо Кумы "Где же ты, мой желанный?" из оперы "Чародейка". 
Солистка Мария Литке
Арии Ленского: "Куда, куда вы удалились?" и "Я люблю вас, Ольга" из оперы "Евгений Онегин". 
Солист Борис Степанов
Ария Роберта "Кто может сравниться с Матильдой моей?" из оперы "Иоланта". 
Солист Николай Копылов
Баллада Томского "Однажды в Версале…"
Торжественная увертюра "1812 год"

27 июня 
21:00

Италия
Турин

Открытая площадка перед Королевским дворцом

Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"
Вальс цветов из балета "Щелкунчик"
Элегия и Вальс из Серенады для струнного оркестра

Мусоргский. "Ночь на Лысой горе" фантазия для симфонического оркестра

Бородин. "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь"

Чайковский. "Итальянское каприччио"
Баллада Томского "Однажды в Версале…"
Ария Роберта "Кто может сравниться с Матильдой моей?" из оперы "Иоланта". 
Солист Николай Копылов

29 июня 
19:30

Италия
Генуя

Открытая площадка Porto Antico

Римский-Корсаков. "Шехерезада"

Чайковский. Вальс цветов из балета "Щелкунчик"
Итальянское каприччио
Ария Роберта "Кто может сравниться с Матильдой моей?" из оперы "Иоланта". 
Солист Николай Копылов
Ариозо Кумы "Где же ты, мой желанный?" из оперы "Чародейка". 
Солистка Мария Литке
Арии Ленского: "Куда, куда вы удалились?". 
Солист Борис Степанов

Фестиваль "Империя Чайковского" пройдет с 21 по 29 июня в Италии. Дополнительная информация и программа доступны на официальном сайте проекта "Русские сезоны" www.russianseasons.org.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 310 мероприятий, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Среди участников "Русских сезонов" в Италии 87 учреждений культуры.Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны − от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, букинистических выставок и просветительских проектов.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля
https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook
@russian.seasons − официальный Instagram проекта

Контакты для СМИ
Галина Цветкова g.tsvetkova@russianseasons.org

 

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