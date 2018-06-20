"Русская волна" успешно состоялась в 19-й раз

Крупнейший фестиваль экстремальных водных видов спорта и музыки "Русская волна" завершился вчера в Тверской области. По традиции он прошел в "Конаково Ривер Клаб". На водной глади Волги прошли соревнования в нескольких видах: джетски, падлборд, SUP-polo, парусная регата в классе J70. Хедлайнерами вечерней программы выступили звезды российской эстрады: Игорь Скляр, группа ДЕМО, "Маша и Медведи" и другие артисты.

С 14 по 19 июня "Русская волна" по традиции собрала любителей водных видов спорта на берегу Московского моря. Это 19-й год существования фестиваля. За это время он проходил в Египте, Израиле, Турции, Испании, Греции, Доминикане. И уже шестой год подряд комьюнити фестиваля принимает у себя event-отель "Конаково Ривер Клаб", располагающийся в Тверской области. "Ширина волжской акватории в этом месте около одного километра. Практически море на самом юге Тверской области. Реки и водные просторы России в настоящий момент недооценены, в том числе для внутреннего и международного туризма. А на самом деле этот водный полигон подходит для любого уровня парусных и водно-моторных соревнований. К примеру, в прошлом году здесь мы успешно провели Чемпионат России по аквабайку в кольце, слаломе и фристайле. Нас также устраивает береговой рисунок, и качество инфраструктуры площадки. Все это дает мощный толчок развитию спорта в регионе. И это нас вдохновляет. Сейчас, помимо "Русской волны", мы проводим здесь фестивали "Русский снег" (снегоходы, баги), "Русская весна" (мотокросс, квадроциклы), "Мокрые майки" (вейкбординг, вейксерфинг)", - комментирует генеральный продюсер фестиваля "Русская волна" Андрей Краснов.

В спортивной части программы состоялись парусная регата в классе J70, скоростная гонка на джетски в skidivision (стоячий водный мотоцикл), заезды на падлбордах, обучение вейкборду и вейксерфу. На профессиональном надувном стадионе от "TakeWakeKonakovo" состоялся турнир по SUPpolo, в котором уверенную победу одержала команда "Конаковские плюшки".

В джетски-гонке победу одержала Таисия Штанева – давний участник RussianWaveFamily, КМС по мотоспорту и чемпионка международного ралли-рейда "Шелковый путь" в классе SSV (багги). В регате победителем оказался экипаж под управлением основателя Конаково Ривер Клаб Марка Каганского, он отмечает: "В 2013 году при запуске нашей площадки мы объединили усилия с учредителями фестиваля Русская волна, и плодотворно взаимодействуем вот уже 6 лет. Конаково Ривер Клаб стал настоящим русским домом фестиваля. До этого география его проведения была международной: от Египта до Ибицы. Сейчас, как и в первый раз, Русская волна является флагманским летним событием нашего event-отеля".

Также участники посещали семинары по йоге от Марины Хариной, катались на флайбординге, тестировали новейшие квадроциклы и багги Yamaha, "касатку" SeaBreacherот "Армии спорта" и новейшую водную технику от Андрея Роцько. Ночью состоялось показательное выступление "неонового ангела" Сергея Буксина на ранце JetlevFlyer.

В фестивале приняли участие гости из яхт-клубов Москвы и Завидово, которые пришли на лодках Ferretti Yachts, Fairline, Atlantis, Cobalt, были замечены новые лодки ChrisCraft. "Я стараюсь бывать на Русской волне – сюда приходят мои друзья, и здесь неповторимая атмосфера. И на этот раз нам очень повезло с погодой", - говорит владелец Burevestnik Group Андрей Бойко.

Вечером для гостей выступали звезды российской эстрады. В этом году "Русская волна" пригласила Игоря Скляра, во время выступления он перепел свой легендарный трек: "Я уеду в Конаково", выступили группа "Демо" и группа "Маша и медведи" во главе с солисткой Марией Макаровой. Публика ревела от треков "Любочка" и "Рейкьявик".

"За время существования фестиваля - а в этом году ему исполнилось уже 19 лет, несколько поколений освоили доски и водно-моторные виды спорта. Нам приятно, что некоторые участники занимают строчки в международных рейтингах и завоевали титулы чемпионов России", - комментирует Михаил Ершов, президент фестиваля "Русская волна", многократный чемпион России по виндсёрфингу, чемпион России по аквабайку.

В стратегии развития туризма в Тверской области водные виды спорта обозначены как одно из приоритетных направлений. В регионе часто проводятся соревнования федерального уровня. В частности, уже на этой неделе, с 21 по 24 июня Тверь примет Кубок России по аквабайку 2018, которое проводит команда Русской волны. Соревнования пройдут в центре города, на набережной Городского сада при поддержке Правительства Тверской области.

Организаторы:

"РусскаяВолна Team"

Extreme Media Group

"Конаково Ривер Клаб"

За дополнительной информацией вы можете обратиться:

Евгения Шанина, пресс-менеджер фестиваля

Shanina.evgenia@mail.ru+7(951)6848674