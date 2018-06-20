Определены основные темы программы Международного дальневосточного морского салона – 2018

Москва, 20 июня 2018 г. На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018, который состоится 26–28 июля 2018 года во Владивостоке, размещена архитектура деловой программы мероприятия. Программа крупнейшего в России отраслевого события, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, построена вокруг трех основных направлений: "Кораблестроение и судостроение", "Инфраструктура и логистика", "Регулирование и развитие". Всего в рамках деловой части Салона пройдет более 20 тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий. Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено молодежной сессии, которая также пройдет на площадке Салона в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Возрождение высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, в том числе судостроения, – задача не только регионального развития, но и повышения конкурентоспособности России в целом. Международный дальневосточный морской салон, который состоится в июле во Владивостоке, станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении, определит перспективные шаги по внедрению цифровизации – от производств до навигации. Важным направлением обсуждения станут вопросы локализации производства оборудования и расширение кооперационных связей. Морской салон во Владивостоке призван стать площадкой для конструктивного и нацеленного на практическую реализацию диалога профессионалов из всех стран мира, связанных водным транспортом", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В числе тем деловой программы Международного дальневосточного морского салона – 2018 – актуальные вопросы развития судостроительной отрасли и ее перспективы:

водный транспорт в эпоху цифровизации и инновационного развития;

кораблестроение и судостроение. Новые возможности в развитии кооперации и расширении локализации;

место России в международной транспортно-логистической системе;

современный порт: от инфраструктуры до управления;

вопросы водного туризма, экологии и чистого судоходства;

новое законодательство для новой технологической эпохи в сфере водного транспорта.

Помимо деловой составляющей гостей и участников Международного дальневосточного морского салона – 2018 ожидает разнообразная выставочная программа, в рамках которой свои проекты и разработки продемонстрируют такие компании, как АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", АО "Роснефтефлот", АО "Восточная верфь", АО "Адмиралтейские верфи", АО "Балтийский завод", АО ВП "ЭРА", АО "ОСК", АО "ЦКБ МТ „Рубин“", АО "ЦМКБ „Алмаз“", АО "СПМБМ „Малахит“", ООО "Перпетуум-мобиле" (Группа компаний "ВЕПРЬ"), АО "Варяг-Техсервис", ОАО "ВНИИР-Прогресс", ПАО "Дальприбор", АО "ЛГМ", АО "Завод „Варяг“", АО "КБ „Арсенал“", АО "Дальневосточный Газпромбанк", АО "Армалит", ФГУП "ФНПЦ „Прогресс“" и другие. Всего мероприятие объединит 1500 участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Ключевые события пройдут в кампусе ДВФУ на острове Русский. Подробнее на официальном сайте мероприятия: www.ifemshow.org.

Организатор мероприятия – Министерство промышленности и торговли РФ.

Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

Справочная информация Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org