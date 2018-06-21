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Теория "экологического государства" откроет новую эру для человечества

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21 июня, 11:10 UTC+3

Руководитель группы Пухуа в Пекине представил теорию "экологического государства", согласно которой виртуальный мир, параллельно реальной жизни, займет главную роль в развитии человечества

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© BON Cloud

В 2018 году человечество переходит от индустриальной цивилизации к виртуальной. Теория «экологического государства» — новый взгляд на путь развития человечества.

Принципы "экологического государства":

  1. Технология — источник производительных сил общества. На разных этапах развития общества источник производительных сил постоянно менялся — от земли в аграрную эпоху до финансов и капитала в индустриальную. В виртуальной цивилизации источником благосостояния человечества станут технологии и экология.

  2. Демократия — закон выживания. В виртуальном мире не работают национальные, классовые, территориальные, правовые и коммерческие принципы. Простота, открытость, демократия, общность и отсутствие границ  постепенно превратят воображаемый мир в новый способ выживания человечества.

  3. Онлайн-реклама — как закон функционирования коммерческого сектора. Когда виртуальная идеология станет доминирующей для людей. Коммерческие и финансовые организации перенесут рекламную гонку в интернет. 

  4. Новые источники доходов и новый образ жизни. Эффективность, доверие, отсутствие границ и бесклассовость интернет-среды — помогут в распределении трудовых ресурсов среди виртуальных граждан в офлайн режиме. Валюта и квазифинансовые продукты экологического государства будут приносить доходы благодаря признанию в офлайн мире. 

BON Cloud

BON Cloud — китайская контент-маркетинговая платформа, предлагающая полный спектр тем для публикаций. BON Cloud призывает публикаторов и телекомпании всех стран размещать платный контент в Китае. Китайский контент доступен для просмотра на: http://premium.bon-cloud.net

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