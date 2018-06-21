Теория "экологического государства" откроет новую эру для человечества

В 2018 году человечество переходит от индустриальной цивилизации к виртуальной. Теория «экологического государства» — новый взгляд на путь развития человечества.

Технология — источник производительных сил общества. На разных этапах развития общества источник производительных сил постоянно менялся — от земли в аграрную эпоху до финансов и капитала в индустриальную. В виртуальной цивилизации источником благосостояния человечества станут технологии и экология.

Демократия — закон выживания. В виртуальном мире не работают национальные, классовые, территориальные, правовые и коммерческие принципы. Простота, открытость, демократия, общность и отсутствие границ постепенно превратят воображаемый мир в новый способ выживания человечества.

Онлайн-реклама — как закон функционирования коммерческого сектора. Когда виртуальная идеология станет доминирующей для людей. Коммерческие и финансовые организации перенесут рекламную гонку в интернет.