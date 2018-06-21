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В УрГЭУ открылось мобильное консульство Перу

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21 июня, 12:32 UTC+3

В крупнейшем экономическом вузе Урала в дни матча ЧМ-2018 фанатов из Перу будет принимать представитель посольства Республики в РФ

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Ректор УрГЭУ Яков Силин и начальник консульского отдела Посольства Республики Перу в РФ Фернандо Тапиа Фернандес-Бака

Ректор УрГЭУ Яков Силин и начальник консульского отдела Посольства Республики Перу в РФ Фернандо Тапиа Фернандес-Бака

© УрГЭУ

ТАСС, 21 июня. В четверг в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе "Екатеринбург Арена" состоится матч между сборными Франции и Перу. Ожидается, что в Екатеринбург приедет множество иностранных болельщиков, в том числе более 20 тысяч граждан Республики Перу.

Как рассказали в пресс-службе Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), специально для фанатов из Перу в вузе открыто мобильное консульство в Екатеринбурге. Для мобильного диппредставительства оборудован специальный кабинет. Принимать перуанцев прибыл начальник консульского отдела посольства республики Перу в РФ Фернандо Тапиа Фернандес-Бака. Консульство работает 21 и 22 июня с 9 до 18 часов.

В университете отметили, что дипломаты и сотрудники готовы ответить на вопросы своих соотечественников и решать всевозможные проблемы, связанные с их пребыванием на территории России. "Господин Фернандо Тапиа Фернандес-Бака впервые побывал на Урале в апреле для участия в IX Евразийском экономическом форуме молодежи, проходившем в Уральском государственном экономическом университете. В рамках форума состоялась встреча консула Перу с ректором университета Яковом Силиным. В ходе переговоров была достигнута договоренность по открытию мобильного консульства Перу в Екатеринбурге на время проведения ЧМ по футболу", - сообщили в УрГЭУ. 

В вузе добавили, что иностранные студенты УрГЭУ из Экваториальной Гвинеи в эти дни проходят практику в консульстве, ведь их родной язык так же, как и у перуанцев, – испанский. Ребята будут проводить консультации с болельщиками, показывать город и рассказывать про университет.

О матчах ЧМ в Екатеринбурге:

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Перу и Франции пройдет 21 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена". В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в группы А. В городе также пройдут матчи Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Об УрГЭУ:

УрГЭУ – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тысяч студентов. В университете работает около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тысяч специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Минобрнауки РФ.

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