Определены номинанты Национальной премии Индустрия-2018

21 июня, 2018. Москва. Экспертный совет Национальной промышленной премии "Индустрия" определил список компаний- номинантов премии в 2018 г. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии вручения премии "Индустрия" в первый день работы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 (9−12 июля 2018, Екатеринбург).

По итогам голосования Совета по присуждению премии, в 2018 году номинантами стали:

ООО ПО "ИННОТЕХМЕТ"

Отрасль: Станкостроение

Продукт: Приводные и стационарные блоки для станков с ЧПУ

АО "Монокристалл" (Ставропольский край, Ставрополь)

Отрасль: Производство оптических систем

Продукт: Монокристаллический синтетический сапфир высокой чистоты (99.996%) с высоким структурным совершенством в виде круглых и прямоугольных пластин и слитков.

АО "НПК Химпроминжиниринг" (бренд UMATEX Group) (Москва)

Отрасль: Полимерные композитные материалы

Продукт: Высокотехнологичное углеродное волокно.

АО "РОТЕК" (Москва)

Отрасль: Промышленный интернет вещей, прогностика

Продукт: ПРАНА — индустриальное IoT-решение для диагностики и прогноза состояния промышленного оборудования.

Группа копаний "Хевел" (Чувашская Республика, Новочебоксарск)

Отрасль: Солнечная энергетика

Продукт: Фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода (аморфный/монокристаллический кремний) с КПД ячейки более 22% и мощностью 310 Вт

Всего на соискание премии подали заявки 90 компаний из 20 российских регионов, по формальным признакам отбор прошли 62 предприятия.

Национальная промышленная премия Российской Федерации "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус Правительственной.

Критерии оценки заявок:

Технологическая новизна — оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями;

Экономический эффект — анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя;

Межотраслевой характер проекта — оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста;

Ориентация на глобальный рынок — оценка объема экспортных показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом.

Для справки Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них — профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — профессиональные закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли Р. Ф. Оператор — компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru/), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru/). Уважаемые коллеги! Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495−981−50−00.