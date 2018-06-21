Определены номинанты Национальной премии Индустрия-2018

21 июня, 2018. Москва. Экспертный совет Национальной промышленной премии "Индустрия" определил список компаний- номинантов премии в 2018 г. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии вручения премии "Индустрия" в первый день работы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 (9−12 июля 2018, Екатеринбург).
По итогам голосования Совета по присуждению премии, в 2018 году номинантами стали:
Отрасль: Станкостроение
Продукт: Приводные и стационарные блоки для станков с ЧПУ
Отрасль: Производство оптических систем
Продукт: Монокристаллический синтетический сапфир высокой чистоты (99.996%) с высоким структурным совершенством в виде круглых и прямоугольных пластин и слитков.
Отрасль: Полимерные композитные материалы
Продукт: Высокотехнологичное углеродное волокно.
Отрасль: Промышленный интернет вещей, прогностика
Продукт: ПРАНА — индустриальное IoT-решение для диагностики и прогноза состояния промышленного оборудования.
Отрасль: Солнечная энергетика
Продукт: Фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода (аморфный/монокристаллический кремний) с КПД ячейки более 22% и мощностью 310 Вт
Всего на соискание премии подали заявки 90 компаний из 20 российских регионов, по формальным признакам отбор прошли 62 предприятия.
Национальная промышленная премия Российской Федерации "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус Правительственной.
Критерии оценки заявок:
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них — профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — профессиональные закупщики промышленной продукции.
Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли Р. Ф. Оператор — компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru/), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru/).
Уважаемые коллеги!
Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495−981−50−00.