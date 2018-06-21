В "Доме экономиста" состоялась презентация новой книги Сергея Глазьева

Москва, 21 июня 2018 г. 21 июня в Каминном зале "Дома экономиста" прошла презентация новой книги вице-президента Вольного экономического общества России, академика РАН, советника Президента России Сергея Глазьева.

Монография "Рывок в будущее. Россия в новом технологическом и мирохозяйственном укладах" – итог многолетней работы Сергея Глазьева.

В ней представлены научные, публицистические и методологические работы автора на тему преодоления экономического кризиса, даются рекомендации, как реализовать "рывок" в развитии российской экономики, о котором говорил Президент России в послании к Федеральному Собранию.

Более подробно о монографии рассказал сам автор. "Книга написана в смешанном жанре. Она включает в себя фундаментальную теорию, в которой излагаются закономерности долгосрочного экономического развития. Прикладные разработки, связанные с применением этих закономерностей в экономической политике. Программные предложения по практической реализации тех научно-обоснованных рекомендаций, которые вытекают из фундаментальных знаний, понимания, где мы находимся, процессов, происходящих в мире, и наших возможностей. А также ряд эмпирических наблюдений насчет проблем, которые нам необходимо решать для вывода экономики на траекторию опережающего экономического развития. И некоторые обобщения, связанные с состоянием экономической теории, которая, не будем скрывать, уже долгое время находится в кризисе", – отметил Сергей Глазьев.

Академик указал в монографии на необходимость формирования новой парадигмы в экономической науке, которая должна сосредоточиться не на вопросах равновесия экономических систем, а на вопросах развития экономической науки.

"Попытки выстроить рекомендации относительно того, как нам развиваться, вокруг теории экономического равновесия приводят нас к хождению по кругу. Мы уже в третий раз ходим по кругу, пытаясь обеспечить равновесие путем подавления инфляции, не думаем об инвестициях и научно-техническом прогрессе. Эта политика ведет к тому, что инвестиций нет, экономика теряет конкурентоспособность, происходит девальвация валюты, что в свою очередь дает новый инфляционный шок", – заявил Сергей Глазьев.

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, открывая презентацию, высоко оценил новую монографию академика Глазьева. "Мало кто из экономистов умеет так четко, как Сергей Юрьевич, выразить свое видение экономического развития страны. В исследованиях Сергея Юрьевича Глазьева содержится глубокий анализ технологических укладов и технологического развития экономики. Книга обобщает работу многих лет, колоссальный опыт Сергея Юрьевича. Она мужественная, искренняя, откровенная, и это подкупает. Читать ее – удовольствие. За ней виден человек, компетентный и знающий", – поделился впечатлениями от книги президент ВЭО России.

Виктор Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, отметил, что Сергей Глазьев – не только успешный ученый, чье имя в нашей стране неразрывно связано с изучением технологических укладов, но и пионер в критике той реформаторской деятельности, которая происходит в области экономической деятельности в России. "Все, что написано в этой книге, заставляет думать и мыслить", – сказал академик.

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей, также отметил то упорство, энергию и мужество, с которыми Сергей Юрьевич отстаивает свои экономические позиции.

Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", заметил, что монографию отличает "сочетание глубоких теоретических основ и сугубо прикладных решений". Профессор выразил надежду, что те предложения, которые изложены в книге, будут приняты к реализации.

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, высказал уверенность, что книга будет иметь "выдающееся значение в развитие нашей экономической мысли" и выразил благодарность автору за то, что он уже много лет отстаивает "самые правильные и передовые представления о развитии нашей страны".

Сергей Бодрунов отметил, что в книге Сергея Юрьевича затронуто много тем, которые не раз поднимались на экспертных сессиях и конференциях, организованных ВЭО России. "Отрадно, что идеи и предложения, высказанные в рамках этих обсуждений, так или иначе нашли отражение в книге Сергея Юрьевича", – подвел итог президент ВЭО России.

В заключении мероприятия Сергей Бодрунов выразил надежду, что монография автора, этот "мужественный, честный и глубокий фундаментальный анализ", станет настольной книгой для тех, кто сегодня занимается реальной экономикой.

Модератор:

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор

Также выступили:

Константин Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России

Александр Нагорный, заместитель председателя Изборского клуба

Владимир Овчинский, постоянный член Изборского клуба, д.ю.н, заслуженный юрист РФ

Таир Мансуров, член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (2014 - 2015)

Владимир Якунин, заведующий кафедрой государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, д.п.н.

Мао Вэньчун, советник посольства Китайской Народной Республики в РФ