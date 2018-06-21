Корпорация "Пумори" стала номинантом Национальной премии "ПРИОРИТЕТ-2018"

ТАСС, 21 июня. ООО "Пумори-инжиниринг инвест" из Екатеринбурга (входит в состав корпорации "Пумори") вошла в число номинантов Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2018". Корпорация представит в номинации "Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ" серию токарных станков с ЧПУ Genos L300-M "Окума-Пумори", сообщили накануне в Оргкомитет премии.

Первый GENOS L300-M "Окума-Пумори" был произведен и презентован в Екатеринбурге в 2013 году. Прежде УМК вела единичную сборку L300, всего до "серийки" было собрано около 40 единиц. Как рассказал ранее в интервью ТАСС гендиректор корпорации "Пумори", зампред Союза машиностроителей Свердловской области, член президиума Уральской торгово-промышленной палаты Александр Баландин, план серийного производства на 2018 год в корпорации оставили на уровне 2017 - по 30 единиц таких станков ежегодно. Соглашение с японскими партнерами предусматривает возможность последующей сборки более сложных моделей с числовым программным управлением.

В Оргкомитете премии уточнили, что всего на данный момент подано 82 заявки из 25 регионов России. По итогам квалификационного отбора номинантами, кроме станка "Окума-Пумори", стали 39 продуктов и услуг, поданных 30 российскими компаниями и организациями в 13 номинациях. Все номинанты допущены к борьбе за главные призы – звания лауреатов в номинациях премии.

О корпорации:

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.

О премии:

Премия "ПРИОРИТЕТ" - первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии "ПРИОРИТЕТ-2018" примет участие свыше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия", ФТС и ФАС России.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения запланирована на октябрь 2018 года.