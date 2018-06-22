6 словацких промышленных компаний впервые примут участие в ИННОПРОМ-2018

22 июня, 2018. Москва. Словацкая Республика впервые примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Национальный стенд Словакии представит шесть компаний в целях стимулирования своей деловой активности в таких областях как электрооборудование, экологические решения, технологии фильтрации и энергетика. Организатором стенда выступает Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли, которое также примет активное участие в консультировании профессиональных посетителей по возможностям инвестиций и коммерческого сотрудничества со Словацкой Республикой.

"Российская Федерация является одним из наиболее важных торговых партнеров Словакии. Словакия входит в число 20 главных торговых партнеров России, — отмечают в Словацком агентстве по развитию инвестиций и торговли. В прошлом голу экспорт из Словацкой Республики в Россию вырос на 7,6%. Значительно, на 24,8%, увеличился импорт из Российской Федерации. Основными товарами российского экспорта являются энергия и минеральные ресурсы. Словакия ввозит в Россию главным образом легковые автомобили, электрические машины, оборудование, бумажную продукцию и лекарства".

Словацкие компании на словацком национальном стенде:

ADRIAN GROUP, s. r.o.

Первоклассные энергосберегающие решения для помещений очень большой площади и объема в промышленности и сельскохозяйственной отрасли, а также спортивных и коммерческих зданий. Предприятие предоставляет комплексные системы на основе инфракрасных обогревателей, газовых воздухонагревательных установок, калориферов, тепловых завес, дестратификаторов и систем управления. http://www.adriangroup.sk/

ECOFIL, spol. s. r.o.

Ведущим направлением деятельности является производство фильтрационных устройств, сменных фильтрующих элементов любого рода, фильтрация масла и негорючих жидкостей всех видов. http://www.ecofil.sk/

EUROPALT spol. s r. o.

Производство автокомпонентов и продукции для машиностроения и экологических решений. Лазерная резка, гибка и сварка деталей. https://www.europalt.sk/

Herman Slovakia Distribution s. r.o.

Признанный лидер в производстве и продаже режущих, шлифовальных и лепестковых дисков. https://herman.inshop.sk/

KURUC — COMPANY spol. s r. o.

Поставщик технологий производства строительных материалов, переработки многослойных материалов, переработка упаковки на основе бумаги (картона)/полиэтилена, а также упаковки, содержащей иные пластики. http://www.kuruc.sk/

SEZ PLASET s. r.o.

Изготовление, сборка и продажа электрических устройств и систем, машиностроительной продукции, инструментов и форм. Производственный процесс компании SEZ соответствует последним технологическим разработкам в этой области, результатом чего является высокая конкурентоспособность продукции SEZ. http://www.sezplasetsro.szm.com/

Словакия переживает продолжительный экономический подъем, обусловленный постоянно растущим спросом на внутреннем рынке, а также увеличением инвестиций — как внутренних, так и внешних. С 2013 г. прирост реального ВВП увеличился более, чем в два раза и в 2016 г. достиг 3,3%. Согласно прогнозам, словацкая экономика сохранит и даже увеличит данные темпы роста. Уровень безработицы продолжает снижаться и, как ожидается, параметры рынка труда будут только улучшаться.

Промышленное наследие Словакии обеспечило стабильную основу для развития отдельных секторов, таких как автомобильная или электронная промышленность. За последние десять лет транснациональные корпорации, представляющие различные отрасли промышленности, выбрали Словакию в качестве приоритетной площадки для экспансии в страны Центральной и Восточной Европы.

Для справки Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них — профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — профессиональные закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли Р. Ф. Оператор — компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru/), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru/). Уважаемые коллеги! Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495−981−50−00.