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25 июня – последний день регистрации на Российско-Китайское ЭКСПО

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22 июня, 13:34 UTC+3

Развитие российско-китайского торгово-экономического сотрудничества на уровне регионов — одна из главных тем РК ЭКСПО

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© Пресс-служба ИННОПРОМ

22 июня, 2018. Москва. Осталось несколько дней до завершения регистрации участников на Пятое Российско-Китайское ЭКСПО, которое пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на одной площадке с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018. Мероприятия пройдут под девизом: "Новый старт. Новые возможности. Новое будущее"!

Развитие российско-китайского торгово-экономического сотрудничества на уровне регионов — одна из главных тем РК ЭКСПО. 2018-й и 2019-й годы объявлены перекрёстными "Годами межрегионального сотрудничества России и Китая". Российско-китайское ЭКСПО — один из методов наращивания товарооборота и сотрудничества стран посредством усиления тесной кооперации их регионов. Именно через усиление сотрудничества на уровне регионов можно углубить бизнес-связи на уровне стран.

Двустороннему региональному сотрудничеству будут посвящены основные деловые мероприятия программы выставки — пленарное заседание Первого Российско-Китайского межрегионального форума и круглые столы, посвященные экспортному потенциалу российских регионов на китайских рынках и другие. Впервые на российской площадке РКЭ пройдут мероприятия регионов в новом статусе регионов-партнеров выставки — более 1 000 участников ожидают на неделе города Чунцина и Свердловской области, а также неделе провинций Хэйлунцзян и Гуандун.

Более 10 российских регионов представят свои коллективные экспозиции в рамках выставки, среди них Липецкая, Саратовская, Пензенская, Кировская, Калужская области, экспозиция Краснодарского края. Проекты федерального и регионального сотрудничества с КНР будут представлены на стендах Правительства Москвы, Омской и Свердловской областей. На текущий момент зарегистрировано участие в РК ЭКСПО 183 компаний.

Высокий уровень готовности подтверждает и китайская сторона, среди участников выставки ведущие провинции Китая — Хэйлунцзян, Сычуань, провинция Шаньси, Внутренняя Монголия КНР и др.

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