Одиннадцать семей работников СУМЗа получат ключи от таунхаусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. Ключи от новых таунхаусов в коттеджном поселке Сосны (г. Ревда Свердловской области) торжественно вручат 11 работникам ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" (СУМЗ, предприятие металлургического комплекса УГМК). Все новоселы являются участниками жилищной программы предприятия, сообщили сегодня в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Завод приобрел 11 таунхаусов общей площадью 1763 квадратных метров жилья, затраты предприятия составили 53,378 млн рублей. Каждый таунхаус имеет два этажа, утепленную мансарду и участок земли. Символично, что праздник в понедельник совпадет с днем рождения СУМЗа: предприятию исполнится 78 лет", - сказано в сообщении.

ОАО "СУМЗ" своим работникам предоставляет жилье на выгодных условиях: без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет.

О предприятии:

ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ был введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Является крупнейшим на Урале предприятием по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты, выпуску бутилового ксантогената калия. В производственную структуру предприятия входит обогатительная фабрика, медеплавильный цех, цех серной кислоты и цех ксантогенатов, а также обслуживающие вспомогательные подразделения. На предприятии работает около 3,5 тыс человек. Потребителями продукции СУМЗа являются крупнейшие металлургические, химические, горно-обогатительные предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья. С 2000 года СУМЗ входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.