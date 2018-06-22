Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Одиннадцать семей работников СУМЗа получат ключи от таунхаусов

Новости партнеров
22 июня, 14:55 UTC+3

Дома предоставлены без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет, общая площадь жилья - 1763 кв. м., затраты УГМК превысили 53 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. Ключи от новых таунхаусов в коттеджном поселке Сосны (г. Ревда Свердловской области) торжественно вручат 11 работникам ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" (СУМЗ, предприятие металлургического комплекса УГМК). Все новоселы являются участниками жилищной программы предприятия, сообщили сегодня в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. 

"Завод приобрел 11 таунхаусов общей площадью 1763 квадратных метров жилья, затраты предприятия составили 53,378 млн рублей. Каждый таунхаус имеет два этажа, утепленную мансарду и участок земли. Символично, что праздник в понедельник совпадет с днем рождения СУМЗа: предприятию исполнится 78 лет", - сказано в сообщении. 

ОАО "СУМЗ" своим работникам предоставляет жилье на выгодных условиях: без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет.

О предприятии:

ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ был введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Является крупнейшим на Урале предприятием по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты, выпуску бутилового ксантогената калия. В производственную структуру предприятия входит обогатительная фабрика, медеплавильный цех, цех серной кислоты и цех ксантогенатов, а также обслуживающие вспомогательные подразделения. На предприятии работает около 3,5 тыс человек. Потребителями продукции СУМЗа являются крупнейшие металлургические, химические, горно-обогатительные предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья. С 2000 года СУМЗ входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как выбрать креветки
Как будет повышаться пенсионный возраст
Дружелюбный ЧМ-2018
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости