ТАСС выступил информационным партнером "Мемориала Знаменских"

Главный информационный партнер ВФЛА - информационное агентство ТАСС выступило информационным партнером этапа Летнего легкоатлетического тура ВФЛА - турнира "Мемориал Знаменских". Турнир пройдет в подмосковном Жуковском, на стадионе"Метеор" 30 июня и 1 июля.

"Мемориал Знаменских" - традиционный легкоатлетический турнир, в 2018 году проводится в 60-ый раз. Соревнования названы в честь прославленных советских бегунов, фронтовиков - Георгия и Серафима Знаменских.

В соревнованиях примут участие ведущие легкоатлеты России - чемпион мира-2018 в прыжке в высоту Данил Лысенко, вице-чемпионка мира-2018 в прыжке с шестом Анжелика Сидорова, победитель кубка Европы по метаниям-2018 в толкании ядра Александр Лесной, серебряный

призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева, серебряный призер Олимпийских игр-2012 в прыжке в длину Елена Соколова, чемпион мира-2013 в прыжке в длину Александр Меньков и многие другие российские лидеры "королевы спорта".

Адрес стадиона "Метеор": Жуковский, ул. Пушкина, 3