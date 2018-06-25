Белорусские студенты прошли практику на Калининской АЭС

Сборная Польши проиграла колумбийцам в матче ЧМ и лишилась шансов на выход в плей-офф

Сборная Польши проиграла колумбийцам в матче ЧМ и лишилась шансов на выход в плей-офф 24 июня, 22:57

С 13 по 22 июня 2018 года на Калининской АЭС проходили производственную практику студенты 4 курса Белорусского национального технического университета и 3 курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Практика была организована по запросу белорусской стороны.

В рамках двухнедельного курса будущие специалисты прошли подготовку по темам: культура безопасности, производственная система Росатома, режимы эксплуатации энергоблоков, эксплуатация и техобслуживание электротехнических систем и оборудования АЭС, электросхема собственных нужд, автоматические системы управления и контрольно-измерительные приборы, радиационная безопасность, пожарная безопасность, автоматическая система регулирования и защиты турбины, водно-химический режим.

Закрепить полученные знания студенты смогли в ходе демонстрационных занятий на полномасштабных тренажерах (ПМТ) блочных пунктов управления АЭС. Это уникальные программно-технические комплексы, которые позволяют имитировать весь спектр режимов - от режима нормальной эксплуатации до нештатных ситуаций. По словам наставника практикантов ведущего инструктора учебно-тренировочного подразделения КлнАЭС Игоря Саломасова, на четыре действующих энергоблока Калининская АЭС имеет три полномасштабных тренажера. Они полностью повторяют реальные пункты управления энергоблоков станции и используются для обучения и поддержания квалификации персонала, а также подготовки специалистов для других российских и зарубежных АЭС.

"На полномасштабных тренажерах можно отрабатывать определенные варианты действий, переключений - практически весь набор операций. Я считаю это самым полезным опытом в рамках данного курса, - отметил руководитель практики - старший преподаватель Белорусского национального технического университета Дмитрий Зеленин. – Я сам, будучи студентом, проходил практику на Калининской АЭС, а теперь курирую стажировку на этой же площадке студентов своего вуза".

В числе преимуществ КлнАЭС руководитель практики отметил высокий уровень организации процесса преподавания, разработки учебных программ, современную техническую и научно-прикладную базу, широкие возможности получения и отработки практических навыков.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.