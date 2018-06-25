Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018

Москва, 25 июня 2018 г. На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018 опубликована деловая программа. Основной площадкой крупнейшего в России отраслевого события, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, станет территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Мероприятия Салона пройдут на территории более 7 тысяч квадратных метров, а также в бухте Аякс. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.

"Россия – крупнейшая морская держава мира. Мы гордимся не только славной военно-морской историей нашей страны, но и высоким уровнем развития судоходства и морского дела, образованием в этой сфере. Впервые на дальневосточном рубеже страны мы проводим столь амбициозный проект, который объединит всех ключевых экспертов морского дела, крупнейшие компании, представителей научных и деловых кругов. Россия – ведущий в мире экспортер судов и морского оборудования. Проведение Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке позволит объединить азиатских и европейских партнеров и российских производителей на одной площадке и обсудить актуальные вопросы и перспективы развития судостроения для всего мира, а также поспособствует заключению новых договоренностей и контрактов", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание "Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий" В основе деловой программы три тематических направления. Блок "Кораблестроение и судостроение" будет посвящен вопросам кооперации, локализации оборудования и конкурентоспособности в морском деле, а также возможностям России в инновационном судостроении. Второй блок деловых сессий – "Инфраструктура и логистика" – затронет в основном проблемы портовой инфраструктуры. Также участники дискуссий обсудят вопросы развития сферы морских перевозок и международных транспортно-логистических систем. Основными темами третьего направления "Регулирование и развитие" станут трекинг судов и грузов на них, цифровизация документации по проектированию судов и упрощение ее рассмотрения, а также развитие водного туризма.

"29 июля в России будут отмечать День Военно-Морского Флота, поэтому Салон во Владивостоке станет смотром самых последних достижений военно-морского дела. Программа мероприятия крайне насыщенна и включает в себя проведение семинаров, мастер-классов и панельных дискуссий с участием ведущих федеральных и международных экспертов и лидеров отрасли. Деловая повестка мероприятия нацелена на практический результат в области внедрения инноваций и поддержки технологического предпринимательства военно-морской отрасли, масштабирования лучших практик, взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития", – подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В рамках МДМС-2018 пройдет молодежная сессия, которая объединит молодых профессионалов, ученых, экспертов и всех интересующихся тенденциями развития судостроения в России.

Помимо деловой части участников Международного дальневосточного морского салона ожидает обширная выставочная программа. Компании-экспоненты представят свои проекты и новейшие разработки на площади более 500 квадратных метров. Для жителей Владивостока в дни проведения МДМС-2018 пройдет выставка-парад гражданских судов в бухте Аякс.

"Морской салон – важное событие для всего Дальнего Востока России. На нем будут представлены лучшие, новейшие технологии в морской деятельности. Строительство судов – это многоступенчатый процесс, включающий и производство сложнейшего навигационного оборудования, и корпусные работы, и литье, и плавильные цеха, и многое другое. Сегодня и Китай, и Корея заходят на эту площадку. Они готовы создавать совместные предприятия. Мы надеемся, что Дальневосточный морской салон пройдет на высоком уровне. Интерес к мероприятию очень высок", – подчеркнул глава Приморья Андрей Тарасенко, добавив, что участники и гости Салона смогут увидеть весь потенциал, все возможности гражданского судостроения и судоремонта, военного кораблестроения, судоходства и портовой инфраструктуры края.

Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада.

Программа МДМС-2018 доступна по ссылке: www.ifemshow.org/programme.

Дополнительная информация Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org