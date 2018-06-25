Игорь Бутман и легендарная вокалистка Fantine выступят в Сколково

Москва, 25 июня 2018 г. В этом году организаторы фестиваля продолжат знакомить зрителей с многообразием джазовых форм, стилей и направлений. На двух сценах Skolkovo Jazz Science 2018, наряду с признанными мэтрами академического джаза, пройдут выступления и молодых, подающих надежды, исполнителей. Таких, как обладательница титула "Молодая надежда джаза", участница проекта "Голос" Тина Кузнецова. Бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот раз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Fantine.

Помимо насыщенной джазовой, гостей "Сколково" также ждет и содержательная научная программа, в рамках которой можно будет познакомиться с новыми работами признанных научно-творческих объединений и молодых, перспективных science-художников. В сотрудничестве с фестивалем науки "WOW!HOW?" на площадке будут созданы интерактивные зоны и объекты в тематике Art&Science, для детей откроются специальные лаборатории, а спикеры лектория расскажут о настоящем и будущем различных областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий.

На Главной и Экспериментальной сценах фестиваля продолжат дискутировать признанные деятели науки и искусства, а в непосредственной близости развернутся Книжная ярмарка, специализирующаяся на литературе музыкальной тематики, и Vinyl Market, где посетители смогут купить или обменять редкие пластинки.

Весь день на площадке будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.

Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда "Сколково": "Skolkovo Jazz Science занял свое место на культурной карте страны. Это не значит, что мы успокоились, это значит, что фестиваль развивается. В этом году мы придумали много нового: от создания необычных Art&Science объектов до нового фудкорта. И, конечно же, музыкальная программа порадует самых преданных ценителей джаза".

Купить билеты по минимальной цене 1200 руб. можно уже сейчас на официальном сайте фестиваля www.skjazz.ru

Справочная информация Skolkovo Jazz Science – ежегодный музыкальный фестиваль с научной программой на территории инновационного центра "Сколково". Территория импровизации, пространство научных и музыкальных открытий. Фестиваль, объединяющий музыку и науку, стартовал в 2016 году и сразу был признан лучшим джазовым событием года. В 2017 году ключевым событием open-air стало выступление специальных гостей: британского музыканта Azekel, записавшего композиции с легендарными Massive Attack и Gorillaz, и пятикратного номинанта премии Grammy пианиста Кристиана Сандса (США) со своим трио. Научная программа была представлена площадкой музея занимательных наук "Экспериментариум", телескопами Московского планетария, гигантскими головоломками и рисунками, сделанными при помощи бактерий от компании "Атлас". Официальный сайт: www.skjazz.ru Организатор фестиваля Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). Суммарная выручка компаний-участников "Сколково" за период 2011–2016 гг. превысила 147 млрд рублей. В них создано более 27 тысяч рабочих мест, запатентовано более 1200 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в "Сколково" будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в Инновационном центре будут работать не менее 35000 человек. Сайт: www.sk.ru Официальные информационные ресурсы фестиваля: Сайт: http://skjazz.ru Vk: https://vk.com/skolkovojazz Facebook: https://www.facebook.com/skolkovojazz Инстаграм: @skolkovojazz Официальные хештеги Фестиваля: #яедунасколководжаз #сколководжаз #skolkovojazz #skolkovojazz2017 #skolkovojazzfest Информация для СМИ и аккредитация: Денис Савченко +7 (915) 083-69-96, rusculturepr@gmail.com Ольга Куликова+7 (916) 435-87-31, olgacool73@mail.ru