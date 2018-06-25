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Дорожный фонд Югры будет пополняться за счет штрафов за нарушение ПДД

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25 июня, 14:42 UTC+3

Норма начнет действовать с 2019 года, дополнительные поступления оцениваются в 400 млн рублей

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ТАСС, 25 июня. Дорожный фонд Югры будет пополняться за счет штрафов за нарушение ПДД. Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, соответствующие изменения в региональное законодательство внесены на заседании правительства региона, прошедшего под председательством губернатора Натальи Комаровой. Нормативно-правовой документ приведен в соответствие с федеральным законом от 4 июня 2018 года.

"В частности, речь идет о том, что 100% штрафов за нарушение правил дорожного движения будет зачисляться в региональный дорожный фонд", - прокомментировала Наталья Комарова. Данная норма начнет действовать с 2019 года.

"Сегодня поставлены задачи по приведению сетей автомобильных дорог в нормативное состояние. Необходимо увеличить объемы дорожного строительства. Для решения этих задач и привлекаются дополнительные средства. На сегодня годовой объем дорожного фонда региона составляет ориентировочно 9 млрд рублей. Дополнительные поступления составят порядка 400 млн рублей", - рассказал и.о. директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрей Новиков.

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