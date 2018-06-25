На Кубке России по аквабайку 2018 определены сильнейшие спортсмены страны

В соревнованиях приняло участие более 50 спортсменов. Состязания прошли в трёх дисциплинах. В слаломе (параллельные заезды двух спортсменов) победу в классе Runabout GP1 (сидячий аквабайк) победу одержал Дмитрий Цуков, Чемпион Европы прошлого года. В Ski division (мотоцикл без сиденья) победил Даниил Власов из Санкт-Петербурга. В кольцевых гонках (звезды с общим стартом) в разных категориях победу одержали Даниил Власов, Тимур Архипов, Николай Архипов, Александр Кабатов, Роман Клименко.

Самыми зрелищными стали соревнования в категории фристайл (демонстрация трюков на время). Чемпионом стал 16-летний спортсмен из Москвы Сергей Чемезов: "Я доволен своим выступлением - сделал лучшее, на что готов на сегодня. Но всегда есть, куда расти. Я надеюсь, что с каждым годом мои результаты будут улучшаться, и я буду делать все более сложные элементы. Моя глобальная цель – стать чемпионом мира", - прокомментировал спортсмен. Второе место занял Арсений Матанцев, многократный Чемпион России. Третье место - за Александром Курамшиным, представляющим республику Татарстан, Казань.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил кубок Михаила Тверского "За волю к победе", приуроченный к 700-летию совершения его подвига, главному организатору Кубка России по аквабайку, чемпиону России 2011 года, мастеру спорта по водно-моторному спорту Михаилу Ершову, который также принимал участие в соревнованиях. "Состав участников в категории фристайл в этом году был очень силён. Особенно яркую программу откатала первая тройка. Я оцениваю их выступление на уровне чемпионов мира. При этом спортсмены не останавливаются на достигнутом, и с каждым годом я вижу, как их уровень растёт", - прокомментировал Михаил Ершов.

Специальный приз от Министерства туризма Тверской области и туристического портала Welcometver.ru был вручён спортсмену из самого дальнего региона страны. Им стал участник соревнований в категории фристайл Михаил Ляховчук (Baikal Jet Fest) из Иркутска.

На Кубке России по аквабайку 2018 успешно состоялись первые в мире официальные соревнования в дисциплине гидрофлай (флайбординг) под эгидой UIM. Первое место занял самый старший по возрасту спортсмен в категории Владимир Белов из Нижнего Новгорода. Второе место занял Тимофей Бережной. Третье место - за Дмитрием Журавлевым. Оба спортсмена представляют московскую школу Mosfly. Вечером зрители увидели уникальное фристайл-шоу на воде "Космическая Одиссея" с участием флайбордистов, только что подтвердивших свой высокий статус на соревнованиях.

"Это пятнадцатое мероприятие по экстремальным видам спорта, которое наша команда провела на тверской земле. В том числе это ежегодный фестиваль "Русская волна" (яхтинг, джетски, вейкборд, падлборд), "Русский снег" (снегоходы, багги, зимний мотокросс), "Русская весна" (квадроциклы, легкий эндуро), "Мокрые ракеты" (вейкборд, вейксерф). А для дисциплины аквабайк Тверская область стала настоящей столицей: топовые соревнования сезона проводятся здесь уже третий раз подряд. Россия, известная своими природными богатствами и просторами, должна занимать лидирующие позиции в мире по туристической привлекательности. События такого уровня способствуют развитию как международного, так и, в первую очередь, внутреннего туризма в стране. Очень лестно, что мероприятие такого уровня нам удалось провести во время Чемпионата мира по футболу", - прокомментировал Андрей Краснов, руководитель Оргкомитета Кубка России по аквабайку.

"Сегодня мы увидели прекрасные выступления, и самое главное – волю к победе всех выступающих. В Тверской области это уже третьи соревнования по аквабайку. Надеемся, что на тверской земле эти соревнования будут проходить на постоянной основе. Будем рады ежегодно проводить это мероприятие", – сказал Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

Следующие крупные соревнования по аквабайку пройдут с 6 по 9 сентября в Геленджике. Это будет Чемпионат России по аквабайку.

Организаторы: Федерация водно-моторного спорта России и агентство спортивного маркетинга "ExtremeMediaGroup"

Партнеры и патронаж: Правительство Тверской области, Министерство спорта РФ, Администрация города Тверь, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Министерство туризма Тверской области, МЧС Тверской области, Международный водно-моторный союз UIM,

При участии: многофункциональной клиники "Семь докторов", вейкборд и вейксерф-клуба Malibu, яхт-клуба "Парк Рублево", технических партнеров "BRP Центр Север и Юг Санкт-Петербург", "BRP Центр Тверь", группы компаний "Авто 69", отеля "Оснабрюк" и маркетингового агентства UBKGroup.

Генеральные информационные партнеры: информационное агентство "ТАСС" и телерадиокомпания "Звезда"

Генеральный радио-партнер: "Наше радио"

Генеральный спортивный партнер: телеканал "Матч ТВ"

Информационные партнеры: телеканал "Русский экстрим", журналы MotorBoat and Yachting, "Большой спорт", "Мото", интернет-ресурсы Geometria, "Советский спорт", Vesti.ru, "Р-Спорт", The Challenger, "Российский стадион", "Спортивная Россия", SportMediaNews.