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Концепцию XVII Международного кинофестиваля "Дух огня" обсудили на заседании оргкомитета

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26 июня, 9:24 UTC+3

Основной темой кинофорума в 2019 году в Ханты-Мансийске станет театр и кино, он войдет в план Министерства культуры РФ по празднованию Года театра

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© Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТАСС, 26 июня. Концепцию XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" обсудили на заседании оргкомитета, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

По решению оргкомитета, темой кинофорума стали театр и кино. Мероприятие войдет в план министерства культуры РФ - 2019 год объявлен президентом России Годом театра. 

Проект концепции фестиваля представил президент кинофестиваля, кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев. "Эта концепция создана на основе реальных вещей. Театр и кино – побратимы. То и другое – зрелища, предполагающие зрительные залы, общение сцен и экранов со зрительской аудиторией. Природа актерского мастерства одна и та же. Все так называемые "звезды" современного российского кино - они и кинематографисты, и ведущие актеры современного театра. Вот эту главную общность нам и хотелось бы поддержать", - рассказал Сергей Соловьев.

Он отметил, что намерен сформировать большое жюри будущего фестиваля, состоящее из ведущих деятелей театра и главных режиссеров, пригласить на мероприятие культурный цвет мировой актерской элиты и театральной режиссуры, сделать ретроспективу фильмов, снятых известными театральными режиссерами. Также в планах показать зрителям два уникальных спектакля самого нового поколения - "Ужас", сценическая версия В.Набокова, и "Герой нашего времени" по классическому произведению М.Лермонтова. Оба спектакля поставлены молодым режиссером-дебютантом Татьяной Самбук.

Говоря о теме открытого конкурса фотографий и микрофильмов фестиваля "Дух огня", директор департамента культуры Надежда Казначеева обозначила три: "Судьба человека", "Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить", "Навстречу Миру сердце распахни". Было решено, что интернет-голосование будет открыто на официальном сайте "Духа огня" с 1 июля до 20 сентября.

"Важно своевременно направлять документы, информацию о конкурсах в Россотрудничество, другим партнерам, чтобы коллеги, в свою очередь, могли оказать содействие в проведении фестиваля. Конкурсы – один из механизмов привлечения внимания к фестивалю", - подчеркнула Наталья Комарова. Глава региона поручила членам оргкомитета активнее и креативнее работать в данном направлении, а также обязательно привлечь к участию в фестивале молодых кинематографистов Сирии и Бразилии.

Очередной фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" (18+) пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года. Фестиваль проводится с 2003 года. Его аудитория ежегодно растет. В общей сложности за 16 лет киносмотр посетили более 300 тысяч человек.

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