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Essilor узнал, как россияне справляются с пресбиопией

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26 июня, 10:37 UTC+3

После 45 лет у многих людей появляется пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Производитель линз для очков Essilor провёл опрос, чтобы выяснить, насколько хорошо россияне умеют с ней справляться

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Исследование Essilor было проведено среди 400 потенциальных потребителей и пресбиопов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Самаре. Опрос показал, что о самом простом и удобном способе коррекции пресбиопии — мультифокусных линзах (ранее называвшихся прогрессивными) — в России слышали только 30 % респондентов. Хотя, ознакомившись с описанием, ещё 13 % вспомнили об их существовании. Тем не менее за последние пять лет уровень осведомлённости в этом вопросе в нашей стране вырос.

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© Пресс-служба Essilor

Около 80 % опрошенных отметили, что испытывают дискомфорт от использования нескольких пар очков и готовы перейти на современный способ коррекции пресбиопии, но им непонятно название прогрессивных линз. Поэтому компания Essilor приняла решение переименовать их в мультифокусные. Это наименование большинству участников опроса кажется более прозрачным. Оно поможет потребителям лучше понимать назначение линз — фокусироваться на разных дистанциях: близи, дали и среднем расстоянии.

До появления этого удобного способа коррекции пресбиопии использовались бифокальные линзы. Они состояли из двух частей, а средний план в них оставался нечётким. В конце 1950-х компания Essilor предложила принципиально новое решение — мультифокусные линзы Varilux (в то время известные как прогрессивные). Они не только избавили пресбиопов от раздражающей границы между линзами, но и сделали возможным чёткое зрение на всех расстояниях. Это было реализовано путём плавного нарастания оптической силы линзы. Например, если в очках с мультифокусными линзами перевести взгляд с экрана ноутбука на собеседника, глаза будут смотреть в другую зрительную зону.

С тех пор технологии непрерывно совершенствовались, было создано несколько поколений линз Varilux. За 58 лет улучшилось качество зрения в движении, ускорилась адаптация пользователя, расширилось поле зрения и был усовершенствован дизайн. Всё это объясняет неугасающую популярность таких линз: каждые четыре секунды в мире появляется новый пользователь Varilux.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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