Essilor узнал, как россияне справляются с пресбиопией

Исследование Essilor было проведено среди 400 потенциальных потребителей и пресбиопов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Самаре. Опрос показал, что о самом простом и удобном способе коррекции пресбиопии — мультифокусных линзах (ранее называвшихся прогрессивными) — в России слышали только 30 % респондентов. Хотя, ознакомившись с описанием, ещё 13 % вспомнили об их существовании. Тем не менее за последние пять лет уровень осведомлённости в этом вопросе в нашей стране вырос.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:30'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:30'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (470.75 KB) Аудио дорожка © Пресс-служба Essilor

Около 80 % опрошенных отметили, что испытывают дискомфорт от использования нескольких пар очков и готовы перейти на современный способ коррекции пресбиопии, но им непонятно название прогрессивных линз. Поэтому компания Essilor приняла решение переименовать их в мультифокусные. Это наименование большинству участников опроса кажется более прозрачным. Оно поможет потребителям лучше понимать назначение линз — фокусироваться на разных дистанциях: близи, дали и среднем расстоянии.

До появления этого удобного способа коррекции пресбиопии использовались бифокальные линзы. Они состояли из двух частей, а средний план в них оставался нечётким. В конце 1950-х компания Essilor предложила принципиально новое решение — мультифокусные линзы Varilux (в то время известные как прогрессивные). Они не только избавили пресбиопов от раздражающей границы между линзами, но и сделали возможным чёткое зрение на всех расстояниях. Это было реализовано путём плавного нарастания оптической силы линзы. Например, если в очках с мультифокусными линзами перевести взгляд с экрана ноутбука на собеседника, глаза будут смотреть в другую зрительную зону.

С тех пор технологии непрерывно совершенствовались, было создано несколько поколений линз Varilux. За 58 лет улучшилось качество зрения в движении, ускорилась адаптация пользователя, расширилось поле зрения и был усовершенствован дизайн. Всё это объясняет неугасающую популярность таких линз: каждые четыре секунды в мире появляется новый пользователь Varilux.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.