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Восемь творческих проектов со всей России войдут в культурную программу Универсиады-2019

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26 июня, 10:56 UTC+3

Претенденты на победу представили проекты по таким направлениям, как музыкальные и танцевальные выступления, кино- и видеотворчество, театральные постановки, художественные выставки

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© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019

Красноярск, 26 июня 2018 г. Дирекция Зимней универсиады-2019 объявила итоги конкурса творческих проектов, которые станут частью культурной программы Студенческих игр. Восемь победителей из разных российских городов воплотят в жизнь свои идеи в Красноярске во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На конкурс было подано 55 заявок. Претенденты на победу представили проекты по таким направлениям, как музыкальные и танцевальные выступления, кино- и видеотворчество, театральные постановки, художественные выставки.

Оценивала проекты конкурсная комиссия, в состав которой вошли известные деятели культуры и искусства Красноярского края, представители Дирекции Зимней универсиады-2019, Законодательного Собрания, Министерства культуры, Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Эксперты признали лучшими восемь проектов творческих коллективов из Москвы, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Якутия и Красноярского края.

Среди победителей конкурса – концертная программа "Мы из Сибири" кемеровского губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп", артисты которого в рамках культурной программы Зимней универсиады-2019 исполнят танцевальные номера в народном стиле и продемонстрируют искусство горлового пения. Финалист конкурса из Красноярска поставит уникальный спектакль по мотивам картины Василия Сурикова "Боярыня Морозова", представляющий собой соединение театра, современной хореографии и показа моделей одежды сибирских дизайнеров. Победитель из Москвы проведёт среди студентов российских вузов музыкальный конкурс "Универвидение", его финалистов выберет жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров, а завершится проект гала-концертом. 

Отметим, что культурную программу Зимней универсиады-2019 составят различные культурно-просветительские мероприятия, в том числе выступления творческих коллективов, выставки и экскурсии. Помимо отобранных на конкурсе проектов, в рамках "Культурной Универсиады" в Красноярске пройдут 11 мероприятий российского и международного уровня. Например, гала-концерт Красноярского ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко, международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири", шоу экстремальных видов спорта, международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири", фестиваль народной культуры "Сибирская Масленица".

Результаты конкурса творческих проектов "Культурной Универсиады" опубликованы на официальном сайте Дирекции Студенческих игр в разделе "Включайся".

Дополнительная информация для СМИ:

Галина Прокопьева, пресс-служба АНО "Дирекция Красноярск-2019", тел.: 8-923-153-2019.

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