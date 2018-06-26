Иннопрактика проведет свою сессию на ИННОПРОМ-2018

26 июня, 2018. Москва. 11 июля в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" проведут стратегическую сессию "Механизмы реализации инжиниринговых проектов по созданию новых решений в интересах российских корпораций на базе отечественных технологий".

Цель мероприятия — организация диалога между промышленными корпорациями и представителями российского технологического бизнеса для выработки механизмов, способствующих формированию цепочек поставок, основанных на разработках отечественных предприятий и научно-технических центров.

Участниками стратегической сессии станут топ-менеджеры ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "Красноярскгазпром", ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова", АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", а также представители правительства крупных российских промышленных регионов — Красноярского края и Свердловской области.

Дата проведения мероприятия — 11 июля 2018 года.

Время проведения мероприятия — 12:45—13:45.

Информационная справка:

"Инновационный инжиниринговый центр" создан в 2018 году негосударственным институтом развития "Иннопрактика". Центр призван апробировать и модернизировать с учетом особенностей российского рынка технологий современные подходы к реализации инжиниринговых проектов в рамках совместной с корпорациями деятельности по созданию новых решений на основе отечественных технологий. Он реализует проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики.

Ключевая задача Центра — формирование системного подхода:

к выявлению и фиксации технологических проблем (задач), стоящих перед российскими корпорациями в рамках программ развития, и поиску их оптимального решения с применением новых отечественных технологий;

к формированию кооперационных цепочек из российских предприятий (включая малый и средний бизнес), инжиниринговых и научных центров для реализации инжиниринговых проектов по созданию необходимых корпорациям технологических решений.

Для справки Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них — профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — профессиональные закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли Р. Ф. Оператор — компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru/), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru/). Уважаемые коллеги! Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495−981−50−00.