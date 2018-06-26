"МРСК Урала" подхватит функцию крупнейшего сбытового актива страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. С 1 июля 2018 года в городе Челябинске и Челябинской области сменится гарантирующий поставщик электроэнергии, сообщили в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

"Крупнейший частный сбытовой актив - ПАО "Челябэнергосбыт" (аффилирован с АО "Межрегионсоюзэнерго") лишен возможности вести энергосбытовую деятельность в статусе гарантирующего поставщика. Такое решение принято накануне в Министерстве энергетики РФ. Функции ПАО "Челябэнергосбыт", в соответствии с действующим законодательством, возьмет на себя ОАО "МРСК Урала" (входит в государственный холдинг ПАО "Россети")", - сказано в сообщении.

"Такое развитие ситуации было весьма прогнозируемым, так как принципы ведения бизнеса собственников "Челябэнегосбыта" неоднократно вызывали массу вопросов. Проблема дестабилизации платежной дисциплины на розничном рынке со стороны гарантирующего поставщика возникла более семи лет назад, еще при прежней структуре собственников компании, и давно вызывала серьезные претензии у "МРСК Урала". Неоплата услуг по передаче электроэнергии в соответствии с условиями договора вызвала необходимость инициирования многочисленных судебных исков о взыскании задолженности с гарантирующего поставщика", - подчеркивает заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков.

В "МРСК Урала" отмечают, что смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей, ни на надежности электроснабжения. "В настоящий момент работа по подхвату функций идет организовано. Все потребители Челябинска и Челябинской области, которые ранее оплачивали счета за электроэнергию в адрес ПАО "Челябэнергосбыт", будут оповещены о порядке дальнейшего взаимодействия. Работа выстроена. "МРСК Урала" обращается к потребителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся непростой ситуации", - сказано в сообщении МРСК.



"Нам предстоит колоссальная работа, так как впервые в стране статуса гарантирующего поставщика лишается такой крупный сбыт. Мы видим проблему, прежде всего, в том, что конечными бенефициарами сбытовой компании выступают частные лица, позиция которых при передаче функций может порождать конфликтные ситуации. В данном вопросе мы надеемся на поддержку региональных властей и правоохранительных органов", - отмечает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Урала" Алла Петрова.

В энергосетевой компании отмечают, что ПАО "Челябэнергосбыт" покидает рынок электроэнергетики с общей задолженностью перед "МРСК Урала" в размере порядка 4 млрд рублей. "В частности, в расчетные периоды 2018 года за оказанные услуги по передаче электрической энергии ОАО "МРСК Урала" не добилось получения денежных средств как от гарантирующего поставщика ПАО "Челябэнергосбыт", так и от смежного котлодержателя ООО "АЭС Инвест" (аффилированно с бенефициарами ПАО "Челябэнергосбыт") без объяснения причин такой неоплаты", - сказано в сообщении.

В МРСК Урала подчеркивают, что от слаженной совместной работы энергетиков ОАО "МРСК Урала", которые представляют в регионе государственный электросетевой холдинг ПАО "Россети" и исполнительных органов власти будет зависеть успешность смены гарантирующего поставщика в регионе в условиях данных масштабных изменений.

О компании:

ОАО "МРСК Урала" - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

ПАО "Россети" – компания, управляющая одним из крупнейших электросетевых комплексов в мире, который включает в себя 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.