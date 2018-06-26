Компания "Сфера" предложила клиентам упрощенную схему получения СГР

Упрощенная схема прохождения сертификации, по мнению сотрудников "Сферы", позволит значительно ускорить процесс получения СГР на продукцию, а также избавит предпринимателей от необходимости самостоятельно разбираться в бюрократических нюансах процедуры.

Как отметили представители компании, основная трудность самостоятельного оформления соответствующих сертификатов заключается в необходимости подготавливать целый набор документов, которые могут кардинально отличаться в зависимости от типа продукции и принадлежности производителя к ТС. Кроме подачи документов в контролирующие органы требуется проведение лабораторных испытаний с образцами продукции и заключение экспертов.

Для того чтобы исключить ошибки в сборе и оформлении документов для подачи в Роспотребнадзор, для того чтобы упростить прохождение лабораторных и других проверок, компания "Сфера" готова взять на себя все сертификационные и исполнительные работы.

Упрощенная схема, которая предлагается компанией, подразумевает получение СГР "под ключ", с полной консультационной поддержкой клиента и его минимальным участием в непосредственном прохождении процедуры. В большинстве случаев для получения сертификата необходимо только подать заявку и заключить договор с компанией, а после этого собрать пакет документов, пользуясь информационной поддержкой консультантов. В дальнейшем останется лишь получить сертификат – через 3-7 недель.

Согласно информации на сайте компании, они готовы бесплатно доставить требуемые бумаги в любую точку Таможенного Союза.

Легитимность свидетельства, полученного в "Сфере", всегда можно проверить в реестре Роспотребнадзора.

Как отметили представители компании, процедура получения СГР позволяет определить соответствие товара стандартам качества и безопасности, принятым на территории Таможенного Союза (ТС). Этот документ необходимо оформлять всем тем, кто планирует производить пищевые, гигиенические, косметические и ряд других товаров, а также реализовывать их в странах участницах упомянутого содружества. Аналогом СГР до 2010 года было санитарно-эпидемиологическое заключение.

Получить подробную информацию о сертификации продукции, в том числе об оформлении СГР, вы можете на официальном сайте органа сертификации товаров и услуг "Сфера".

Источник: орган по сертификации "Сфера"

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