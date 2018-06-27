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В Москве состоялось награждение победителей Всероссийской олимпиады в области энергетики

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27 июня, 11:03 UTC+3

Среди призеров Олимпиады – школьники из трех регионов ответственности МРСК Северо-Запада

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© Пресс-служба ПАО "Россети"

В Москве состоялось торжественное награждение победителей первой Всероссийской олимпиады школьников, проводимой ПАО "Россети". Ученики из регионов ответственности МРСК Северо-Запада вошли в число призеров соревнования. Поздравили талантливых старшеклассников, а также вручили им дипломы и памятные призы Министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев. Они отметили высокий уровень подготовки школьников, нацеленность на результат и пожелали ребятам дальнейших успехов.

"В планах компании "Россети" совместно с нашими коллегами из ведущих образовательных учреждений продолжить привлекать в электроэнергетику ещё больше одаренных молодых людей. Перед электросетевым комплексом стоит сложнейшая задача построения современной инфраструктуры, отвечающей не только текущим, но и перспективным требованиям к качеству и надежности, и для нас крайне важно вовлекать в эту работу наших будущих специалистов на самых ранних этапах их развития, а им важно видеть цель – работать в нашей группе компаний – и знать, что мы их поддерживаем", - отметил Павел Ливинский.

Среди призеров Олимпиады – школьники из трех регионов ответственности МРСК Северо-Запада. Так, успешно себя проявили Никита Хромов из Вологоды, Владимир Кузьмин из Сыктывкара и Александр Алексеев из Петрозаводска.

Лидеры Олимпиады войдут в кадровый резерв дочерних компаний "Россетей". Кроме того, вместе с призерами и победителями соревнований старшеклассники, показавшие наилучшие результаты, приглашены принять участие в энергетической проектной смене на побережье Черного моря. В их числе десятиклассники Андрей Хромцов из Вологды и Александр Кейно из Пскова. Помимо отдыха и экскурсий, ребята будут работать над перспективными проектами в области электроэнергетики под руководством экспертов отрасли.

Всероссийская олимпиада школьников ПАО "Россети" проводилась в России впервые. Главной целью мероприятия стал поиск увлеченных энергетикой молодых людей, которым в будущем предстоит развивать электросетевой комплекс и осваивать новые профессии, появляющиеся по мере внедрения цифровых технологий. Всего на участие в Олимпиаде было получено свыше 5 тысяч заявок из разных уголков России.

Отметим, что МРСК Северо-Запада содействует программам профориентации молодёжи во всех регионах ответственности. Ежегодно энергетики проводят Дни открытых дверей и тематические встречи с выпускниками школ и студентами. Организовано взаимодействие более чем с 40 учебными заведениями СЗФО. Студенты проходят ознакомительную, производственную и преддипломную практику в исполнительном аппарате и региональных филиалах компании. Кроме того, каждое лето более 100 студентов трудятся на производственных площадках МРСК Северо-Запада в рамках энергетических отрядов.

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