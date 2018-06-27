С началом летнего сезона элитный курорт Forte Village Resort вновь запускает регулярные прямые рейсы Москва-Сардиния на эксклюзивном бизнес-джете Forte Village Private Jet.

Остров Сардиния считается одним из главных центров мировой светской жизни. Почти ежедневно аэропорт Кальяри принимает частные самолеты из разных стран мира. Но из всех отелей острова лишь курорт Forte Village может похвастаться собственным бизнес‑джетом.

Частный самолет "Forte Village Private Jet", рассчитанный на 48 мест, будет летать из терминала Внуково-3, по субботам с 14 июля по 25 августа, еженедельно по субботам. Просторный салон бизнес класса полностью переоборудован и вмещает 32 пассажира. зона Первого класса рассчитана на 16 мест.

Еще в Москве, при вылете из аэропорта Внуково-3, гостям будет оказан VIP-прием: в магазинах Duty-free и на паспортном контроле их ожидает персональное обслуживание, освобождающее от мучительного ожидания в очередях.

Длительность перелета – всего четыре часа. И Forte Village гарантирует, что это будут безмятежные и удивительно приятные четыре часа. Во время полета пассажирам предложат соки, безалкогольные напитки, широкий выбор крепких напитков премиум класса и отличные вина из Open Bar.

Шеф-повар курорта, обладатель мишленовской звезды, будет лично готовить для гостей меню a la carte, блюда которого сервируются исключительно на фарфоровой посуде. При желании можно заказать вегетарианское или детское меню.

На борту во время перелета будет находиться спа-терапевт, который сможет оказать такие услуги, как массаж лица, рук или ступней – прямо на месте или на специально выделенных местах в хвостовой части салона.

Для всех пассажиров Forte Village приготовил изысканные подарки от ведущих мировых брендов для взрослых и специальные наборы для детей, которые займут их на время пути. В этом году Существенно расширилась коллекция развлекательных программ доя взрослых и обувающие игры для детей на новейших IPAD .

Непосредственно во время перелета проводится предварительная регистрация в отелях курорта Forte Village, что позволяет значительно ускорить процесс заселения по прибытии. Если на борту будут находиться дети, то их семью по прибытии на курорт встретит персонал детского городка и спортивных академий в сопровождении талисмана Fortino со связкой воздушных шаров.

В аэропорту Кальяри гостей проводят в отдельный VIP-терминал, персонал которого поможет с таможенными формальностями и заполнением необходимых документов, а в двух просторных залах ожидания повышенной комфортности пассажирам предложат бесплатный кофе, чай и прохладительные напитки. И, разумеется, никаких туристических автобусов: трансфер до отеля и в аэропорт при отъезде осуществляется только на автомобилях представительского класса: Maserati, Mercedes, BMW.

Кстати, один из самых эклетичных музыкантов мира Sting в рамках мирового турне даст концерт в Forte Village . 26 июля 2018 года Sting выступит на сцене Forte Arena на курорте. Отличный повод отдохнуть в Forte Village и слетать на концерт Стинга!