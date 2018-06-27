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"Большие гастроли" приглашают театры в программу 2019 года

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27 июня, 16:49 UTC+3

В 2018 году в проекте принимает участие уже 250 театров страны и задействованы все 85 регионов России

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Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ начинает прием заявок на 2019 г. и приглашает театральные коллективы принять участие  в программе "Большие гастроли. Межрегиональная программа 2019" и "Большие гастроли для детей и молодежи 2019".

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, созданный по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина, реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года.

В 2018 году в проекте принимает участие уже 250 театров страны и задействованы все 85 регионов России. Пятый год подряд программа "Большие гастроли" везёт лучшие театральные постановки в отдалённые районы страны  — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля и участием звезд отечественного театра. География программы "Большие гастроли" простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки!

В рамках программы проходит и большое количество сопутствующих мероприятий: для зрителей – творческие встречи с любимыми актерами, для профессионального сообщества – специализированные программы. В 2018 году  при поддержке фестиваля АРТ-ОКНО Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" осуществляется образовательное направление программы "Большие гастроли", в  котором лучшие театральные специалисты ведущих театров делятся своим опытом. Также благодаря Фонду в нескольких регионах страны часть билетов распространяется бесплатно.

Срок приёма заявок — до 1 сентября 2018 г. 

Подробности участия в программе на сайте: большиегастроли.рф/zayavki

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