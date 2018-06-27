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Главы Югры и Тюменской области обсудили перспективы сохранения ценных рыб

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27 июня, 17:00 UTC+3

Комарова и Моор на совещании в Югорском рыбоводном заводе договорились о совместной концентрации усилий на воспроизводстве муксуна и других ценных видов рыб

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© Официальный штаб Правительства Югры Вконтакте

ТАСС, 27 июня. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор обсудили проблемы и перспективы сохранения водно-биологических ресурсов ценных и особо ценных видов рыб в ходе совещания, которое прошло сегодня на Югорском рыбоводном заводе. 

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в связи с критически минимальной численностью стада муксуна еще в 2014 году тремя соседними регионами – Югрой, Ямалом и Тюменской областью – было принято решение о запрете вывоза этой ценной рыбы, впоследствии закрепленное на федеральном уровне. Одновременно были определены условия и мероприятия по его воспроизводству. "В каждом из трех регионов начали действовать в этом направлении, усиливая результат согласованной работой по искусственному воспроизводству ценных видов рыб. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии этого направления, включая внедрение наших представлений о том, как это должно быть организовано в рамках нормативно-правовых актов РФ", - сказала журналистам Комарова. 

Второй блок вопросов по проблеме сохранения водно-биологических ресурсов ценных и особо ценных видов – их охрана. "Это компетенция РФ, но никто нам не запрещает выступать с инициативами. Мы договорились о совместной разработке предложений по урегулированию этих вопросов", - сказала глава Югры. 

По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, за 2017 год в регионе вылов рыбы вырос по сравнению с 2016 на 20% и составил около 3 тыс. тонн, переработка – около 2,5 тыс. Воспроизводством заняты два тюменских предприятия, которые акцентированы в первую очередь на пеляди. "Договорились о совместной концентрации усилий на воспроизводстве муксуна. Мы полностью поддерживаем предложения, выдвинутые сегодня Натальей Владимировной Комаровой в этой связи, в первую очередь по выносу соответствующей законодательной инициативы по восстановлению стада муксуна на уровень РФ. При этом речь идет о возможности не только продолжения традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, но и о развитии промышленного вылова", - сказал он. По его словам, защита водно-биологических ресурсов - сложная задача, требующая участия всех трех субъектов РФ. 

"За Сибирский рыбохозяйственный бассейн отвечаем мы все вместе, все три субъекта РФ. Независимо от того, насколько каждый из нас самостоятелен, забота и беспокойство о нормальном состоянии и перспективах этого хозяйства, которое имеет уже не только общероссийское, но и международное значение, чрезвычайно важно. Надо сделать все, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями", - констатировала глава Югры.  

О предприятии:

АО "Югорский рыбоводный завод" был введен в эксплуатацию в 2011 году. В 2017 году было заготовлено более 170 млн икры сиговых видов рыб (пелядь, чир, муксун). Инкубатор сиговых видов рыб, разработанный предприятием с регулируемым температурным режимом, имеет мощность  более 200 млн икры сиговых видов рыб с увеличением до 600 млн.

Объем по зарыблению в рыбопитомники (по личинке) составляет 191 млн шт пеляди и 15 млн шт. муксуна. Общий объем выпуска молоди муксуна составляет 6,5 млн штук, общий объем по выпуску молоди сиговых из рыбопитомников - 90 млн шт.

В настоящий момент проходит реконструкция цехов с целью увеличения воспроизводственных мощностей. Срок окончания реконструкции – 2019 год. Планируемая мощность после окончания реконструкции по ремонтно-маточному стаду увеличится в три раза. Численность мальков муксуна, челяди и других сиговых составит не менее 25 млн штук, осетровых (стерлядь, осетр) – не менее 5 млн штук.

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