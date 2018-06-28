ЮУрГУ проведет глобальный форум по цифровой индустрии

Международная научная конференция "Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития" (ЦИСП’2018) (18+) соберет в Южно-Уральском государственном университете ведущих профессоров мира. Глобальный научный форум пройдет с 13 по 15 ноября 2018 года.

Участники обсудят достижения в области разработки инновационных моделей, методов и технологий для цифровой индустрии, а также опыт их внедрения в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях.

Спектр интересов приглашенных на форум ученых широкий. В числе перспективных направлений, о которых пойдет речь на конференции, машинное обучение и искусственный интеллект в индустрии 4.0, безопасность и защита информации в промышленных сетях, человеко-машинный интерфейс в индустриальных системах и технологии цифровых двойников. Конференция станет крупным научным событием и будет иметь мировое значение, убежден ректор ­Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков:

"Идея проведения в Челябинске масштабной международной конференции принадлежит президенту корпорации "Эмерсон" Эдварду Монсеру — председателю международного экспертного совета университета. "Эмерсон" — лидер и идеолог цифровой индустрии в мире, компания номер один в области автоматизации. Принять участие в конференции мы предложили представителям промышленной сферы, которые занимаются цифровой индустрией, и ведущим мировым ученым, у которых есть научные результаты в этом направлении. В России основные подразделения "Эмерсон" находятся в Челябинске — и завод, и глобальный инженерный центр, созданный во многом благодаря взаимодействию с ЮУрГУ. Челябинск был выбран по совокупности признаков, в том числе и по результатам аудита нескольких российских вузов — предпочтение отдали ЮУрГУ. Мы осваиваем новые американские технологии и намерены внедрять их в нашей стране".

Планируется, что международная научная конференция "Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития" в дальнейшем будет проводиться в Челябинске регулярно.

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