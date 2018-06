В ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА примут участие более 150 предприятий

27 июня, 2018. Москва. Ежегодная специализированная выставка ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018. Экспозиция разместится в Павильоне № 1 МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" на площади более 10 000 кв. м.

Свои новейшие разработки и технологии в области металлообработки продемонстрируют более 150 компаний. Также на полях выставки будут представлены национальные экспозиции Германии, Японии, Швейцарии, Италии, Словакии, Белоруссии.

Среди экспонентов ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА заявлены — DMG Mori, KUKA, FANUC, ABB, MAZAK, Pumori, OKUMA, YASKAWA, Siemens, Siempelkamp, Лазерный центр, Swissmem, Станкомашстрой Урал и другие лидеры отрасли.

В рамках экспозиции страны-партнера Республики Корея примут участие следующие компании из металлообрабатывающей отрасли: TaeguTec, Wonjin Industry Co., U-JIN Tech Corp., Chosun Welding Co., Ltd., POINTTECH CO., Ltd., JE-IL Solution Co., Ltd., IN-TECH.Co., Ltd., MTDI Inc. и другие предприятия.

К посещению выставки уже подтверждены более 20 профильных делегаций, включая специалистов и инженеров-технологов от компаний и предприятий, таких как: ОАО "Косулинский абразивный завод", АО "Уральский завод металлоконструкций", АО "Инструментальный завод — ПМ", ООО "Ульяновский станкостроительный завод", АО "Невьянский машиностроительный завод", ОАО "Верх-Исетский металлургический завод", ПАО "Надеждинский металлургический завод", ООО "Механический завод "Рифей", АО "Серовский механический завод", ООО "Уральский дизель-моторный завод" и другие.

Важной составляющей выставки станет насыщенная деловая программа, посвященная развитию и внедрению новых разработок и технологий в производственные процессы предприятий как в России, так и за рубежом. Отечественные и зарубежные специалисты отрасли обсудят актуальные проблемы развития машиностроительного комплекса и станкостроения в России, а также поделятся опытом внедрения и применения новых тенденций и технологий.

Более подробно ознакомиться со списком участников вы сможете, перейдя по ссылке: http://metalworking-expo.com/about/participants-2018/. А также запланировать ваше посещение сессий деловой программы вы сможете в соответствующем разделе: http://metalworking-expo.com/for-visitors/program/.

Для справки Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них — профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — профессиональные закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли Р. Ф. Оператор — компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru/), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru/). Уважаемые коллеги! Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495−981−50−00.