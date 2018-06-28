Кандидата в губернаторы Тюменской области от "Единой России" выберут 18 июля

ТАСС, 28 июня. Три кандидата на должность губернатора Тюменской области от партии "Единая Россия" встретились в среду с югорскими единороссами, сообщают в пресс-службе регионального отделения "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Кандидаты - три человека, предложенные Тюменским, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким региональными отделениями Партии. Это врио губернатора области Александр Моор, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев и председатель комитета регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

Как сказала во вступительном слове губернатор Югры, член президиума Ханты-Мансийского регионального Политсовета партии Наталья Комарова, выборы высшего должностного лица Тюменской области будут проходить во всех трех субъектах – Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. "Сегодняшняя встреча открывает цикл мероприятий, которые завершатся выборами губернатора Тюменской области 9 сентября. Нам необходима консолидация усилий и командная работа для достижения стратегических ориентиров, поставленных президентом России. В этом наша ответственность перед земляками", - отметила Наталья Комарова.

По словам кандидата Александра Моора, главу региона будут избирать жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поскольку для выборов губернатора Тюменской области три самостоятельных субъекта образуют единый избирательный округ. "Особый статус сложносоставного субъекта – Тюменской области - закреплен в Конституции РФ. При этом и Тюменская область, и Югра, и Ямал являются самостоятельными равноправными субъектами РФ", - сообщил он, добавив, что важнейшим исходным условием он считает то, что "нет никаких предпосылок для изменения статуса регионов".

Кандидат Владимир Нефедьев отметил, что впервые закрепленная законодательно 14 лет назад форма взаимодействия регионов показала свою эффективность. "Это самостоятельное и равноправное плодотворное развитие ради общего процветания", - сказал он.

Фуат Сайфитдинов, в частности, рассказал наработке во всех трех субъектах РФ передовой нормативно- правовой базы и практики по развитию коренных малочисленных народов Севера. "Безусловно, политика правительств и губернаторов выстроена таким образом, чтобы максимально облегчить жизнь северным народам, которые ведут традиционные виды деятельности", - считает кандидат.

Сегодняшняя встреча единороссов Югры с кандидатами-однопартийцами была ознакомительной. Лидер югорских единороссов Борис Хохряков сообщил, что, согласно Уставу партии, кандидата на пост высшего должностного лица Тюменской области делегаты конференции Тюменского регионального отделения партии выберут 18 июля, путем тайного голосования. Затем решение будет отправлено на утверждение в президиум Генсовета партии, и после этого "Единая Россия" определит своего кандидата на должность губернатора Тюменской области.

Выборы главы Тюменской области состоятся в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Ранее своих кандидатов на этот пост представили тюменские региональные отделения "Справедливой России" и КПРФ.

В настоящее время в Югре работают 22 местных отделения и 741 первичная партийная организация "Единой России". Всего в сегодняшней встрече приняли участие около 500 югорских партийцев.