Профессиональное сообщество выберет "Экономиста года"

Москва, 28 июня. 11 ноября 2018 года состоится церемония награждения победителей общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года", учрежденной Вольным экономическим обществом России.

Премия – главная награда для российского экономического сообщества, которая приурочена к профессиональному празднику "День экономиста", учрежденному на основе Распоряжения Правительства России.

Впервые церемония награждения премией "Экономист года" состоялась 11 ноября 2017 года в Государственном Кремлёвском Дворце.

Наряду с престижными профессиональными наградами России: "Юрист года", "Учитель года", премия является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством.

Премия входит в комплекс мероприятий Всероссийского экономического собрания, посвященного профессиональному празднику "День экономиста", которое проводится ВЭО России при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Подробная информация о премии опубликована на сайте ВЭО России.