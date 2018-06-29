Собака-поводырь стала зрителем на благотворительном фестивале "Добрая волна" в Курске

28 июня в Курской государственной филармонии N 2 ( зал "Свиридовский") состоялся Гала-концерт 2-го регионального тура Культурно-благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна". Почетными гостями фестиваля стали Мэр города Курск Николай Овчаров, председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Воронина, заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова.

Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи Фестиваля - развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и Послами Фестиваля.

В рамках Гала-концерта все зрители смогли увидеть выступление Сергея Лазарева-посла Фестиваля, который исполнил свои самые популярные песни и произнес много добрых слов в адрес детей-участников и организаторов регионального тура в Курске.

Необычным зрителем гала-концерта в Курской филармонии стал лабрадор-поводырь, который сопровождал на этот концерт одну из юных участниц фестиваля. В своём интервью после концерта Сергей Лазарев сказал: "Я посмотрел сегодня выступления детей, все они по-своему талантливы и трогательны. С этими детьми есть рядом взрослые, которые им помогают и это очень важно. И еще я увидел рядом с одной девочкой-участницей лабрадора, собаку-поводыря, который сидел и смотрел за выступлением своей хозяйки.Это невероятно, нам всем есть чему поучится у наших четвероногих друзей. Они дают детям главное - бескорыстную любовь и дружбу".

Напомним, что культурно-благотворительный фестиваль детского творчества "Добрая волна" проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". Члены попечительского совета Фестиваля "Добрая волна": Мэр Казани И.Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер "Добрая волна" И.Я.Крутой. Послы Фестиваля - артисты российской эстрады : Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и др.

В 2018-м году Проект получил Президентский грант, благодаря которому стало возможным проведение фестиваля в городах: Казань, Курск, Краснодар, Севастополь, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток, Москва.

Следующий региональный тур Фестиваля "Добрая волна" состоится 4-5 июля в Краснодаре.